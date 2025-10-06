Jó hír jött a faluba, megújulhat két utca is

Egy település életében az utak állapota mindig kiemelt jelentőséggel bír – hangsúlyozta dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia, Kötegyán polgármestere. Igyekeznek karbantartani az utakat, ám azok állapota, amelyek több mint 20 éve kaptak szilárd burkolatot, így is romlásnak indult. A község Facebook-oldalán úgy fogalmazott: régen teljesen más terhelhetőségnek kellett megfelelniük az utaknak.

Közel 30 millió forintot fordítanak a kötegyáni utcák felújítására. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

30 millió forintot fordítanak a kötegyáni utcák felújítására

Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka a minap jó hírrel érkezett Kötegyánba. Kiderült, hogy az önkormányzat mintegy 30 millió forint támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében. Ennek köszönhetően megújul