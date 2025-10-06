11 órája
Jó hír jött a faluba, megújulhat két utca is
Mintegy 30 millió forintból korszerűsíthetik a kötegyáni utakat – ismertették az önkormányzatnál. A hírt Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka vitte el Kötegyánba, és adta át a támogatásról szóló táblát dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármesternek.
Egy település életében az utak állapota mindig kiemelt jelentőséggel bír – hangsúlyozta dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia, Kötegyán polgármestere. Igyekeznek karbantartani az utakat, ám azok állapota, amelyek több mint 20 éve kaptak szilárd burkolatot, így is romlásnak indult. A község Facebook-oldalán úgy fogalmazott: régen teljesen más terhelhetőségnek kellett megfelelniük az utaknak.
30 millió forintot fordítanak a kötegyáni utcák felújítására
Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka a minap jó hírrel érkezett Kötegyánba. Kiderült, hogy az önkormányzat mintegy 30 millió forint támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében. Ennek köszönhetően megújul
- egyrészt a Gyepsor utca jelenleg legrosszabb szakasza a József Attila és a Rákóczi utca között,
- másrészt a Kossuth utca legrosszabb szakasza a Bocskai tér és a Karvasszeg utca között.
