Jó hírt vittek a kisgyermekes családoknak Kötegyánba

A Magyar Falu Program keretében eredményesen pályázott az önkormányzat, és ennek köszönhetően csaknem 6 millió forint támogatást fordíthatnak a központi játszótér felújítására, fejlesztésére a faluban – ismertette dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia.

Sikeres pályázatot adott be Kötegyán a Magyar Falu Programban. Fotó: Kötegyán Facebook-oldala

Kötegyán polgármestere a település Facebook-oldalán azt írta, hogy a korábban adományként, szintén erre a célra kapott összeg fennmaradó részét is most szeretnék felhasználni, hogy minél több elemmel bővíthessék a központi játszóteret a kisgyermekes családok örömére.

A sikeres pályázat és a kormányzati támogatás hírét a minap vitte el a faluba Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka.