1 órája
Jó hírt vittek a kisgyermekes családoknak Kötegyánba
Sikeres pályázatot adott be Kötegyán önkormányzata a Magyar Falu Program keretében – ismertette a település Facebook-oldalán dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester.
A Magyar Falu Program keretében eredményesen pályázott az önkormányzat, és ennek köszönhetően csaknem 6 millió forint támogatást fordíthatnak a központi játszótér felújítására, fejlesztésére a faluban – ismertette dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia.
Kötegyán polgármestere a település Facebook-oldalán azt írta, hogy a korábban adományként, szintén erre a célra kapott összeg fennmaradó részét is most szeretnék felhasználni, hogy minél több elemmel bővíthessék a központi játszóteret a kisgyermekes családok örömére.
A sikeres pályázat és a kormányzati támogatás hírét a minap vitte el a faluba Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka.
