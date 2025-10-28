október 28., kedd

Játszótér

57 perce

Jó hírt vittek a kisgyermekes családoknak Kötegyánba

Címkék#adomány#Magyar Falu Program#Kötegyán#Dr Hajdu-Szűcs Mária Kornélia#hírek

Sikeres pályázatot adott be Kötegyán önkormányzata a Magyar Falu Program keretében – ismertette a település Facebook-oldalán dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester.

Licska Balázs

A Magyar Falu Program keretében eredményesen pályázott az önkormányzat, és ennek köszönhetően csaknem 6 millió forint támogatást fordíthatnak a központi játszótér felújítására, fejlesztésére a faluban – ismertette dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia.

Sikeres pályázatot adott be Kötegyán a Magyar Falu Programban. Fotó: Kötegyán Facebook-oldala

Kötegyán polgármestere a település Facebook-oldalán azt írta, hogy a korábban adományként, szintén erre a célra kapott összeg fennmaradó részét is most szeretnék felhasználni, hogy minél több elemmel bővíthessék a központi játszóteret a kisgyermekes családok örömére.

A sikeres pályázat és a kormányzati támogatás hírét a minap vitte el a faluba Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka. 

 

 

 

