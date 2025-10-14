Kós Károly
1 órája
Idén végzett fodrászok arattak nagy sikert a rangos versenyen
Sikeresen szerepeltek a rangos szakmai versenyen a Kós Károlyban végzett fodrászok – ismertették a békéscsabai középiskola Facebook-oldalán.
A BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola két volt növendéke, Szabó Réka és Veres Barnabás Dezső a rangos Luxoya fodrászversenyen öregbítette az intézmény hírnevét – ismertették a középiskola Facebook-oldalán. Bár a fiatalok csak tavasszal végeztek a tanulmányaikkal, pályakezdőként immár több versenyen is bizonyítottak.
A mostani versenyen – amelyen segítette őket Zámbó Edit szakoktató –
- Réka, női divat és alkalmi konty kategóriában indult, és női divatban harmadik helyezést ért el;
- Barnabás pedig az alkalmi konty kategóriában mérte össze tudását a többi versenyzővel.
