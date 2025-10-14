Idén végzett fodrászok arattak nagy sikert a rangos versenyen

A BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola két volt növendéke, Szabó Réka és Veres Barnabás Dezső a rangos Luxoya fodrászversenyen öregbítette az intézmény hírnevét – ismertették a középiskola Facebook-oldalán. Bár a fiatalok csak tavasszal végeztek a tanulmányaikkal, pályakezdőként immár több versenyen is bizonyítottak.

A Kós Károlyban végzett fiatalok sikeresen szerepeltek a rangos fodrászversenyen. Fotó: BSZC Kós Károly Facebook-oldala

A mostani versenyen – amelyen segítette őket Zámbó Edit szakoktató –