Kós Károly

2 órája

Idén végzett fodrászok arattak nagy sikert a rangos versenyen

Címkék#Szabó Réka#BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola#konty#Veres Barnabás Dezső#siker#divat

Sikeresen szerepeltek a rangos szakmai versenyen a Kós Károlyban végzett fodrászok – ismertették a békéscsabai középiskola Facebook-oldalán.

Licska Balázs

A BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola két volt növendéke, Szabó Réka és Veres Barnabás Dezső a rangos Luxoya fodrászversenyen öregbítette az intézmény hírnevét – ismertették a középiskola Facebook-oldalán. Bár a fiatalok csak tavasszal végeztek a tanulmányaikkal, pályakezdőként immár több versenyen is bizonyítottak. 

A Kós Károlyban végzett fiatalok sikeresen szerepeltek a rangos fodrászversenyen. Fotó: BSZC Kós Károly Facebook-oldala

A mostani versenyen – amelyen segítette őket Zámbó Edit szakoktató –

  • Réka, női divat és alkalmi konty kategóriában indult, és női divatban harmadik helyezést ért el;
  • Barnabás pedig az alkalmi konty kategóriában mérte össze tudását a többi versenyzővel.

 

