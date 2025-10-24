Drámai reggelek a Körte soron, ez lehet a végleges megoldás a káoszra

A 446. számú főút, a Gyulai út a magyar állam, a Körte sor pedig az önkormányzat tulajdonában és kezelésében van. A Körte sor a Gyulai út, valamint a Lencsési lakótelep és a Keleti-kertek között teremt kapcsolatot. A békéscsabai városrészekben összességében több ezren élnek, ám vélhetően ennél is többeket érint a probléma, a Körte sor-Gyulai út kereszteződésében tapasztalt közlekedési káosz.

Ismét felmerült, hogy miként lehetne enyhíteni a közlekedési káoszon a Körte sor-Gyulai út kereszteződésében. Fotó: MW

A Körte sorról most egy sávból lehet balra és jobba is kikanyarodni a Gyulai útra

Ez abból adódik, hogy torlódás alakul ki, mivel a Körte sor felől a Gyulai útra a járművek csak egy sávból tudnak most balra és jobbra kanyarodni. A problémát tetézi, hogy a Körte sort keresztezi a Gyulai úti kerékpárút is, és a bicikliseknek elsőbbségük van az autósokkal szemben.

Több javaslat született a közlekedési káosz megoldására

Korábban összesen négy megoldási javaslat született: ki lehetne alakítani körforgalmat, járműosztályozó sávot a Körte soron, felálló-befogadó sávot a Gyulai úton, illetve Szarvas Péter polgármester dobta be az ötletet, hogy meg lehetne tiltani a balra kanyarodást a Körte sor felől a Gyulai út irányába, kötelező lenne jobbra kanyarodni. Ugyanis a közeli körforgalomban visszafordulhatnak azok, akik egyébként a Körte sor felől balra, a város felé közlekednének. Elmondta, hogy több nagyvárosban is van példa a forgalmi rend hasonló kialakítására.

A Körte sor-Gyulai út kereszteződésének átalakítása több millió forintba kerülne

A városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság ülésén nemrég ismét szóba került a Körte sor-Gyulai út kereszteződése. Megvizsgálták a lehetőségeket, illetve, hogy azok megvalósítása mennyibe is kerülne.

A Körte sori balra kanyarodás tiltása 200-500 ezer forintos,

a Körte soron járműosztályozó sáv kialakítása 5-10 millió forintos,

a Gyulai úti felálló-befogadó sáv kiépítése 25-35 millió forintos,

jelzőlámpás csomópont kialakítása 50-80 millió forintos,

körforgalom kiépítése pedig 650-700 millió forintos

tételt jelentene. A megoldási javaslatok többségének megvalósításához engedélyes tervre is szükség van, ami szintén pénzbe kerül, 1-1,5 millió forintba.