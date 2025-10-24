1 órája
Drámai reggelek a Körte soron, ez lehet a végleges megoldás a káoszra
Korábban a városi közgyűlés ülésén, nemrég pedig egy bizottsági ülésen merült fel, hogy milyen megoldásokkal lehetne enyhíteni a közlekedési káoszon egy problémás békéscsabai csomópontban. A Körte sor-Gyulai út kereszteződéséről van szó, ahol bizonyos időszakokban alig lehet a Körte sorról balra kanyarodni a Gyulai útra. A csomópont környékén egy üzletsor is nyílik a közeljövőben, ez is bekavarhat a történetbe.
A 446. számú főút, a Gyulai út a magyar állam, a Körte sor pedig az önkormányzat tulajdonában és kezelésében van. A Körte sor a Gyulai út, valamint a Lencsési lakótelep és a Keleti-kertek között teremt kapcsolatot. A békéscsabai városrészekben összességében több ezren élnek, ám vélhetően ennél is többeket érint a probléma, a Körte sor-Gyulai út kereszteződésében tapasztalt közlekedési káosz.
A Körte sorról most egy sávból lehet balra és jobba is kikanyarodni a Gyulai útra
Ez abból adódik, hogy torlódás alakul ki, mivel a Körte sor felől a Gyulai útra a járművek csak egy sávból tudnak most balra és jobbra kanyarodni. A problémát tetézi, hogy a Körte sort keresztezi a Gyulai úti kerékpárút is, és a bicikliseknek elsőbbségük van az autósokkal szemben.
Több javaslat született a közlekedési káosz megoldására
Korábban összesen négy megoldási javaslat született: ki lehetne alakítani körforgalmat, járműosztályozó sávot a Körte soron, felálló-befogadó sávot a Gyulai úton, illetve Szarvas Péter polgármester dobta be az ötletet, hogy meg lehetne tiltani a balra kanyarodást a Körte sor felől a Gyulai út irányába, kötelező lenne jobbra kanyarodni. Ugyanis a közeli körforgalomban visszafordulhatnak azok, akik egyébként a Körte sor felől balra, a város felé közlekednének. Elmondta, hogy több nagyvárosban is van példa a forgalmi rend hasonló kialakítására.
A Körte sor-Gyulai út kereszteződésének átalakítása több millió forintba kerülne
A városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság ülésén nemrég ismét szóba került a Körte sor-Gyulai út kereszteződése. Megvizsgálták a lehetőségeket, illetve, hogy azok megvalósítása mennyibe is kerülne.
- A Körte sori balra kanyarodás tiltása 200-500 ezer forintos,
- a Körte soron járműosztályozó sáv kialakítása 5-10 millió forintos,
- a Gyulai úti felálló-befogadó sáv kiépítése 25-35 millió forintos,
- jelzőlámpás csomópont kialakítása 50-80 millió forintos,
- körforgalom kiépítése pedig 650-700 millió forintos
tételt jelentene. A megoldási javaslatok többségének megvalósításához engedélyes tervre is szükség van, ami szintén pénzbe kerül, 1-1,5 millió forintba.
Nyilatkozott a polgármester, hogy ő melyik javaslatot támogatná
Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón a Beol.hu kérdésére elmondta: nem vitás, komoly forgalmat bonyolít le a Körte sor-Gyulai út kereszteződése. Jó megoldásnak véli a torkolat kiszélesítését. A Körte soron ki lehetne alakítani egy járműosztályozó sávot, azaz külön sávból lehetne balra és külön sávból jobbra kanyarodni, amivel enyhíthetnének a problémán. Ennek megvalósítása azonban szerinte nem pár, hanem több millió forint.
A nap jelentős részében nincs is probléma a csomópontban
A bizottsági ülésen nem támogatták egyik megoldási javaslatot sem egyelőre. Szóba került, hogy a kereszteződés igazából csak a reggeli órákban problémás, a nap jelentős részében zökkenőmentesen lehet a Körte sorról balra kanyarodni a Gyulai útra.
Üzletsor nyílik a környékben, ez is bekavarhat a forgalmi helyzetbe
Felmerült, hogy a csomópont környékén, a volt Reál C+C raktáráruháza helyén egy üzletsor nyílik – a városi közgyűlés ülésén elhangzottak alapján egy 1,5 milliárd forintos beruházás révén –, benne a hírek szerit Penny Market áruházzal és Sinsay bolttal, ami plusz forgalmat generálhat. Úgy vélték a bizottsági ülésen, hogy érdemes később, az üzletsor megnyitása után visszatérni a témára, amikor kiderül, hogy milyenek lesznek a forgalmi viszonyok.
