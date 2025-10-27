Életművét Mezőberény szolgálatába állította – elismerték Körösi Mihály munkásságát – galériával

Mint a méltatásban, az elismerés átadása kapcsán elhangzott, Körösi Mihály egész életét és munkásságát Mezőberényhez kötötte, s ezáltal maradandó értéket teremtett városának és közösségének. Tanárként, igazgatóként és helytörténészként egyaránt a tudás, a közösségi összetartozás és a múlt megbecsülésének ügyét szolgálta. Kutatásaival feltárta Mezőberény és környéke történetének rejtett kincseit, különös figyelemmel az Orlai Petrics Soma-i örökségre, a „málenkij robot” emlékezetére és a helyi értékek megőrzésére. Munkája nyomán generációk ismerhették meg szülővárosuk történelmi, kulturális gyökereit.

Körösi Mihály Mezőberényért kitüntetésben részesült. Fotó: Mezőberény Város Önkormányzata Facebook-oldala

Körösi Mihály számos területen alkotott maradandót

Kiemelkedő szerepet vállalt a Települési Értéktár Bizottság, a helyi közösségek és a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében, valamint a város országos és határon túli ismertségének előmozdításában.

Elhivatottsága, kutatói igényessége és közösségépítő tevékenysége méltán váltott ki elismerést szakmai és civil körökben egyaránt.

Elismerték a munkásságát

Mezőberény Város Önkormányzata mindezekért Mezőberényért kitüntetésben részesítette Körösi Mihályt, a város és a helyi közösség meghatározó személyiségét, akinek munkássága példát ad a múlt tiszteletére és a közösség jövőjébe vetett hitre.

A nemzeti ünnepen tartott ünnepségen Binder Anikó köszöntője után Siklósi István polgármester ismertette a testület döntését, és emlékezett az október 23-ra, majd az ünnepi köszöntő részeként Gulyás Attila színművész és Rázga Áron zongoraművész műsora előtt Braun Krisztina, a volt tanítványok nevében köszöntötte Körösi Mihályt.