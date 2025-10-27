október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntetés

2 órája

Életművét Mezőberény szolgálatába állította – elismerték Körösi Mihály munkásságát – galériával

Címkék#Körösi Mihály#Mezőberényért#életmű#alpolgármester

Körösi Mihály helytörténész, nyugalmazott pedagógus, a város korábbi alpolgármestere Mezőberényért kitüntető címet vehetett át. Az elismerést a közelmúltbeli ünnepi testületi ülésen adta át Körösi Mihálynak Siklósi István polgármester és Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester.

Papp Gábor

Mint a méltatásban, az elismerés átadása kapcsán elhangzott, Körösi Mihály egész életét és munkásságát Mezőberényhez kötötte, s ezáltal maradandó értéket teremtett városának és közösségének. Tanárként, igazgatóként és helytörténészként egyaránt a tudás, a közösségi összetartozás és a múlt megbecsülésének ügyét szolgálta. Kutatásaival feltárta Mezőberény és környéke történetének rejtett kincseit, különös figyelemmel az Orlai Petrics Soma-i örökségre, a „málenkij robot” emlékezetére és a helyi értékek megőrzésére. Munkája nyomán generációk ismerhették meg szülővárosuk történelmi, kulturális gyökereit.

Körösi Mihály Mezőberényért kitüntetésben részesült.
Körösi Mihály Mezőberényért kitüntetésben részesült. Fotó: Mezőberény Város Önkormányzata Facebook-oldala

Körösi Mihály számos területen alkotott maradandót

Kiemelkedő szerepet vállalt a Települési Értéktár Bizottság, a helyi közösségek és a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében, valamint a város országos és határon túli ismertségének előmozdításában.

Elhivatottsága, kutatói igényessége és közösségépítő tevékenysége méltán váltott ki elismerést szakmai és civil körökben egyaránt.

Elismerték a munkásságát

Mezőberény Város Önkormányzata mindezekért Mezőberényért kitüntetésben részesítette Körösi Mihályt, a város és a helyi közösség meghatározó személyiségét, akinek munkássága példát ad a múlt tiszteletére és a közösség jövőjébe vetett hitre.

A nemzeti ünnepen tartott ünnepségen Binder Anikó köszöntője után Siklósi István polgármester ismertette a testület döntését, és emlékezett az október 23-ra, majd az ünnepi köszöntő részeként Gulyás Attila színművész és Rázga Áron zongoraművész műsora előtt Braun Krisztina, a volt tanítványok nevében köszöntötte Körösi Mihályt.

Elismerték Körösi Mihály munkásságát

Fotók: Mezőberény Város Önkormányzata Facebook-oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu