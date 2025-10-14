A párzás végzetes kaland: a nőstények felfalják a hímeket

Szongáriai cselőpókok portyáznak a pusztákon. A Körös-Maros Nemzeti Park területein is megfigyelték őket. Hazánk legnagyobb testméretű pókjai elsőre ijesztőnek tűnhetnek ugyan, de az emberre nem veszélyesek. Az ősz kezdete a szongáriai cselőpókok párzási időszaka. Ilyenkor a hímek felkerekednek, nagyobb utakat járnak be, hogy párt találjanak maguknak.

A szongáriai cselőpók akkor csíp, ha veszélyben érzi magát. Fotó: Palcsek István Szilárd

Itt, a Körös-Maros Nemzeti Park pusztáin portyáznak

Felkeresik a nőstények üregeit, földalatti búvóhelyeit. Ez a kaland azonban a hímek számára legtöbbször végzetes, ugyanis a náluk kétszer nagyobb testű nőstények a párzás után általában megeszik őket – számoltak be a nemzeti park közösségi oldalán.

Főleg akkor, ha a párzás az üregekben történik. Márpedig a legtöbbször ez így van. Onnan ugyanis nem tudnak a hímek elmenekülni. A nőstények testmérete igen tekintélyes: 4-4,5 cm-esek, de lábaikkal együtt akár a 10 centimétert is elérhetik. Más pókfajoknál is rendszeresen előfordul, hogy a nőstények a párzás után megeszik a hímeket.

Érdekesség, hogy a szongáriai cselőpókok nem szőnek hálót, hanem más módszereket alkalmaznak a zsákmány elejtéséhez. Üreglakók, ami azt jelenti, hogy mély tárnákat ásnak le a földbe, onnan, lesből támadnak.

E pókfaj csípése fájdalmas

A rovarok mozgása által keltett rezgéseket nagyon jól érzékelik, s ilyenkor villámgyorsan kirontanak az üregből, így kapják el prédájukat. A szó klasszikus értelmében tehát nem szőnek pókhálót, de az üreg falát, télen pedig a bejáratát is beszövik selyemszálakkal, hogy komfortosabb legyen számukra.

A szongáriai cselőpókok éjszaka és nappal is vadásznak, de leginkább az alkonyati órákban aktívak. Az emberre nem veszélyesek, csak akkor csípnek, ha fenyegetve érzik magukat. Csípésük elég fájdalmas, hasonló a darázséhoz. A kibocsájtott méreganyag az emberre és a melegvérű állatokra nem veszélyes, de a hidegvérűekre halálos.

Magyarországon húsz védett pókfaj él, ezek közül a szongáriai cselőpók a legnagyobb. Eurázsiai elterjedésű faj, színezete alapvetően szürkésbarna, ezért nehéz észrevenni. Az alföldi szikes puszták, gyér növényzetű gyepek és kötöttebb homoktalajok jelentenek ideális élőhelyet számára. Télire mély repedésekben, furatokban vermeli el magát, s csak tavasszal bújik elő, amikor már ismét talál rovartáplálékot.