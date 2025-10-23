október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

20°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szennyvízvizsgálat

1 órája

Koronavírus: a Békéscsabán mért eredmények aggodalomra adhatnak okot

Címkék#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#szennyvízminta#koronavírus#Békéscsaba

Megérkezett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss vizsgálata. Az eredmények szerint Békéscsabán emelkedett az új koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Beol.hu

– Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását 2020 júliusa óta végzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A mintavételi helyek kiválasztása olyan megfontolás alapján történt, hogy a minták a lakosság minél nagyobb részét és lehetőség szerint az ország minden földrajzi területét reprezentálják. Így esett a választás a vármegyeszékhelyekre, köztük Békéscsabára is – olvasható a gyógyszerészeti központ honlapján. Mint írják, az év 42. hetében a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált a szennyvízben. Ha már a nagyobb városokat nézzük, emelkedést tapasztaltak Egerben, Miskolcon és Szegeden, csökkenést pedig csak Salgótarjánban mértek.

A koronavírus örökítőanyagának koncertrációja Békéscsabán emelkedett.
A koronavírus kapcsán mért eredmények Békéscsabán aggodalomra adhatnak okot. Fotó: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

A koronavírus örökítőanyagának koncertrációja Békéscsabán emelkedett

Az örökítőanyag koncentrációját is vizsgálták, eszerint Békéscsabán, Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományba esett.

Az NNGYK előrejelzése szerint a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.

Ahogy az ősz végéhez közeledünk, a nappalok rövidülnek, és egyre többen köhögnek, tüsszögnek körülöttünk. A légúti panaszok, fertőzések száma ugyan megnőtt, de járványhelyzet van-e? – erről kérdeztük dr. Seres Ábelt, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettesét, infektológus és kórházhigiénikus főorvost.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu