Vizsgálat

54 perce

Koronavírus: nem jelentenek jót ez eredmények

Címkék#vizsgálat#koncentráció#koronavírus#szennyvíz

Népegészségügyi központ: emelkedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

Beol.hu
Koronavírus: nem jelentenek jót ez eredmények

Meghoztuk a legújabb vizsgálat eredményeit

Forrás: shutterstock

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 40. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Győrött, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, míg 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek. 

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. 

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

