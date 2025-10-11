Koronavírus: nem jelentenek jót ez eredmények

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 40. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Győrött, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, míg 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.