1 órája
Koronavírus: a Békéscsabán mért eredmények aggodalomra adhatnak okot
Megérkezett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss vizsgálata. Az eredmények szerint Békéscsabán emelkedett az új koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.
– Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását 2020 júliusa óta végzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A mintavételi helyek kiválasztása olyan megfontolás alapján történt, hogy a minták a lakosság minél nagyobb részét és lehetőség szerint az ország minden földrajzi területét reprezentálják. Így esett a választás a vármegyeszékhelyekre, köztük Békéscsabára is – olvasható a gyógyszerészeti központ honlapján. Mint írják, az év 42. hetében a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált a szennyvízben. Ha már a nagyobb városokat nézzük, emelkedést tapasztaltak Egerben, Miskolcon és Szegeden, csökkenést pedig csak Salgótarjánban mértek.
A koronavírus örökítőanyagának koncertrációja Békéscsabán emelkedett
Az örökítőanyag koncentrációját is vizsgálták, eszerint Békéscsabán, Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományba esett.
Az NNGYK előrejelzése szerint a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.
Ahogy az ősz végéhez közeledünk, a nappalok rövidülnek, és egyre többen köhögnek, tüsszögnek körülöttünk. A légúti panaszok, fertőzések száma ugyan megnőtt, de járványhelyzet van-e? – erről kérdeztük dr. Seres Ábelt, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettesét, infektológus és kórházhigiénikus főorvost.
