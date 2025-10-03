október 3., péntek

Újra itt a járvány? A válaszokat a szennyvízben találjuk

Megérkeztek a legfrissebb szennyvíz-adatok. A mérések szerint emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja Békéscsabán is.

Beol.hu

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. A szennyvíz-adatokban csökkenést sehol sem mértek.

Békéscsabán is emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja

Mint írják, az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Békéscsabán, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Veszprémben, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Az influenzával kapcsolatban azt írták: a 39. naptári héten Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Hozzátették: szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus „szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében”, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.

A korábbi mérések szerint Békéscsabán enyhe emelkedés volt tapasztalható.

 

 

