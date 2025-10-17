Megkérdeztük a háziorvost, kell-e már maszkot hordani

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján egyre többen keresnek fel orvost légúti panaszok miatt. Hivatalosan nincs influenzaszezon, a szakértők szerint a háttérben a koronavírus új változata is állhat, amely ismét felgyorsította a fertőzések terjedését. A mostani variáns ugyan enyhébb lefolyású, de tünetei szinte teljesen megegyeznek egy közönséges megfázáséval, ami megnehezíti a felismerést.

Újra itt a koronavírus: akiknek légúti panaszaik vannak, azok zöme maszkol, ha orvoshoz megy. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mit mutat a szennyvíz vizsgálata?

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Koronavírus vagy influenza?

A nagyszénási háziorvos is tapasztalja a betegszám növekedést. Dr. Ugró Éva háziorvos elmondta, a betegek zöme maszkban érkezik a rendelőbe. Tesztre nem tartanak igényt. Ez a koronavírus már nem a régi, megváltozott. Komplikált eset nem fordult elő. Példaként megemlítette, hogy egy idős nőbeteget kellett kórházba küldenie (több krónikus betegsége volt). Ott teszttel kimutatták a Covid vírus jelenlétét a szervezetében. A kórházban rendezték az állapotát egy hét alatt, majd hazaengedték. Azóta is jól van.

Légúti panaszokkal maszkban érkeznek a rendelőkbe

Egy orosházi háziorvos már hetekkel korábban jelezte közösségi oldalán, hogy megnövekedett nála a betegforgalom. A körzetükben megnövekedett felső légúti megbetegedések miatt arra kérik a pácienseket, hogy aki ilyen jellegű panaszokkal érkezik a rendelőbe, használjon orrot és szájat eltakaró maszkot.