3 órája
Megkérdeztük a háziorvost, kell-e már maszkot hordani
Nő a betegek száma. A háziorvosi rendelőkben, a gyógyszertárakban is nagy a forgalom. Az elmúlt hetekben sokan panaszkodnak köhögésre, torokfájásra és levertségre. Egyre többen használnak maszkot.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján egyre többen keresnek fel orvost légúti panaszok miatt. Hivatalosan nincs influenzaszezon, a szakértők szerint a háttérben a koronavírus új változata is állhat, amely ismét felgyorsította a fertőzések terjedését. A mostani variáns ugyan enyhébb lefolyású, de tünetei szinte teljesen megegyeznek egy közönséges megfázáséval, ami megnehezíti a felismerést.
Mit mutat a szennyvíz vizsgálata?
A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
A szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.
Koronavírus vagy influenza?
A nagyszénási háziorvos is tapasztalja a betegszám növekedést. Dr. Ugró Éva háziorvos elmondta, a betegek zöme maszkban érkezik a rendelőbe. Tesztre nem tartanak igényt. Ez a koronavírus már nem a régi, megváltozott. Komplikált eset nem fordult elő. Példaként megemlítette, hogy egy idős nőbeteget kellett kórházba küldenie (több krónikus betegsége volt). Ott teszttel kimutatták a Covid vírus jelenlétét a szervezetében. A kórházban rendezték az állapotát egy hét alatt, majd hazaengedték. Azóta is jól van.
Légúti panaszokkal maszkban érkeznek a rendelőkbe
Egy orosházi háziorvos már hetekkel korábban jelezte közösségi oldalán, hogy megnövekedett nála a betegforgalom. A körzetükben megnövekedett felső légúti megbetegedések miatt arra kérik a pácienseket, hogy aki ilyen jellegű panaszokkal érkezik a rendelőbe, használjon orrot és szájat eltakaró maszkot.
