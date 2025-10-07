Sokan rosszul választanak, pedig egyszerű: így spórolhatsz a korlátlan mobilozáson

október 7., kedd

A digitális élet ritmusa egyre inkább a zsebedben lévő készülékhez igazodik – de vajon tényleg létezik határtalan szabadság a mobilozásban? Fedezd fel, mit jelent ma valójában a „korlátlanság”!

Beol.hu

A digitális világ egyre inkább a mobiltelefonokon keresztül zajlik, ezért a felhasználók számára elengedhetetlenné vált a folyamatos, akadálytalan internetkapcsolat és beszélgetés lehetősége. Nézzük meg, milyen korlátlan csomagok közül választhatsz, hogy a mobilozás valóban határok nélkül legyen élmény!

Korlátlan csomagok: szabadság minden percben
A korlátlan csomagok biztosítják a zökkenőmentes internet- és hívásélményt bárhol, bármikor Forrás: Shutterstock

Mobilozz határok nélkül: így alakulnak a korlátlan csomagok Magyarországon

A mobilhasználat ma már nem csupán kényelmi kérdés, hanem alapvető igény – különösen akkor, ha internetről vagy korlátlan beszélgetésről van szó. A három nagy hazai mobilszolgáltató – Telekom, Yettel és One – komoly versenyt folytat ajánlataik folyamatos bővítésében, hogy minél több felhasználói igényt kielégítsenek. Cikkünkben bemutatjuk, mit is jelent valójában a „korlátlanság”, milyen lehetőségek közül választhatsz, és mire érdemes figyelni a döntés során.

Telekom – Prémium extrákkal fűszerezve

Net L+Mobil L – 19 390 Ft/hó

  • Korlátlan net és hívás belföldön
  • 50 GB EU roaming
  • 500 belföldi SMS
  • Mobilplusz szolgáltatás

Net L+Mobil L Extra – 24 870 Ft/hó
A fenti csomag kiterjesztett változata, extra szolgáltatásokkal:

  • EU-s számok korlátlan hívása
  • Netflix Alap előfizetés
  • Netvédelem Plusz
  • 500 belföldi SMS

Yettel – A letisztult, erőteljes mobilnetes csomagok

Prime Extra – 16 990 Ft/hó

  • Korlátlan mobilnet (akár 5G)
  • Korlátlan hívás
  • 75 GB EU roaming
  • SMS: 40 Ft/db

Prime Max – 22 990 Ft/hó

Minden, amit az Extra tud, plusz:

  • Korlátlan SMS belföldön és EU 1-es díjzónában
  • 95 GB EU roaming
  • Díjmentes Netpajzs biztonsági szolgáltatás

Vodafone / One – Korlátlan csomagok családi kedvezményekkel és készülékkedvezménnyel

One Xtra – 9 990 Ft/hó

  • Korlátlan adat belföldön (5 Mbit/s)
  • 37 GB EU roaming
  • Korlátlan belföldi hívás
  • SMS: 25–76 Ft között
  • 30 000 Ft készülékkedvezmény
  • Világ napijegy opció

One Maxi – 13 990 Ft/hó

  • Korlátlan adat (100 Mbit/s)
  • 60 GB EU roaming
  • Korlátlan belföldi hívás és SMS
  • 30 000 Ft készülékkedvezmény
  • 50% eszközbiztosítás

One Maxi+ – 17 990 Ft/hó

  • Korlátlan adat (HD/4K streaminghez is elég)
  • 75 GB EU roaming
  • Korlátlan hívás és SMS belföldön és EU-ban
  • 10 GB osztható adat más készülékekre
  • 51 000 Ft készülékkedvezmény
  • Sávos kedvezmények, világ napijegy

A korlátlan csomagok kínálata ma már nemcsak széles, hanem rendkívül sokrétű is. A választás attól függ, mire van igazán szükséged: nagy sebességre, sok EU roamingra, készülékkedvezményre vagy éppen extra szolgáltatásokra. Egy azonban biztos: tényleg korlátlan szabadság vár rád a mobilhasználat terén – csak rajtad múlik, hogyan használod ki.

 

