Sokan rosszul választanak, pedig egyszerű: így spórolhatsz a korlátlan mobilozáson
A digitális élet ritmusa egyre inkább a zsebedben lévő készülékhez igazodik – de vajon tényleg létezik határtalan szabadság a mobilozásban? Fedezd fel, mit jelent ma valójában a „korlátlanság”!
A digitális világ egyre inkább a mobiltelefonokon keresztül zajlik, ezért a felhasználók számára elengedhetetlenné vált a folyamatos, akadálytalan internetkapcsolat és beszélgetés lehetősége. Nézzük meg, milyen korlátlan csomagok közül választhatsz, hogy a mobilozás valóban határok nélkül legyen élmény!
Mobilozz határok nélkül: így alakulnak a korlátlan csomagok Magyarországon
A mobilhasználat ma már nem csupán kényelmi kérdés, hanem alapvető igény – különösen akkor, ha internetről vagy korlátlan beszélgetésről van szó. A három nagy hazai mobilszolgáltató – Telekom, Yettel és One – komoly versenyt folytat ajánlataik folyamatos bővítésében, hogy minél több felhasználói igényt kielégítsenek. Cikkünkben bemutatjuk, mit is jelent valójában a „korlátlanság”, milyen lehetőségek közül választhatsz, és mire érdemes figyelni a döntés során.
Telekom – Prémium extrákkal fűszerezve
Net L+Mobil L – 19 390 Ft/hó
- Korlátlan net és hívás belföldön
- 50 GB EU roaming
- 500 belföldi SMS
- Mobilplusz szolgáltatás
Net L+Mobil L Extra – 24 870 Ft/hó
A fenti csomag kiterjesztett változata, extra szolgáltatásokkal:
- EU-s számok korlátlan hívása
- Netflix Alap előfizetés
- Netvédelem Plusz
- 500 belföldi SMS
Yettel – A letisztult, erőteljes mobilnetes csomagok
Prime Extra – 16 990 Ft/hó
- Korlátlan mobilnet (akár 5G)
- Korlátlan hívás
- 75 GB EU roaming
- SMS: 40 Ft/db
Prime Max – 22 990 Ft/hó
Minden, amit az Extra tud, plusz:
- Korlátlan SMS belföldön és EU 1-es díjzónában
- 95 GB EU roaming
- Díjmentes Netpajzs biztonsági szolgáltatás
Vodafone / One – Korlátlan csomagok családi kedvezményekkel és készülékkedvezménnyel
One Xtra – 9 990 Ft/hó
- Korlátlan adat belföldön (5 Mbit/s)
- 37 GB EU roaming
- Korlátlan belföldi hívás
- SMS: 25–76 Ft között
- 30 000 Ft készülékkedvezmény
- Világ napijegy opció
One Maxi – 13 990 Ft/hó
- Korlátlan adat (100 Mbit/s)
- 60 GB EU roaming
- Korlátlan belföldi hívás és SMS
- 30 000 Ft készülékkedvezmény
- 50% eszközbiztosítás
One Maxi+ – 17 990 Ft/hó
- Korlátlan adat (HD/4K streaminghez is elég)
- 75 GB EU roaming
- Korlátlan hívás és SMS belföldön és EU-ban
- 10 GB osztható adat más készülékekre
- 51 000 Ft készülékkedvezmény
- Sávos kedvezmények, világ napijegy
A korlátlan csomagok kínálata ma már nemcsak széles, hanem rendkívül sokrétű is. A választás attól függ, mire van igazán szükséged: nagy sebességre, sok EU roamingra, készülékkedvezményre vagy éppen extra szolgáltatásokra. Egy azonban biztos: tényleg korlátlan szabadság vár rád a mobilhasználat terén – csak rajtad múlik, hogyan használod ki.
