Sokan rosszul választanak, pedig egyszerű: így spórolhatsz a korlátlan mobilozáson

A digitális világ egyre inkább a mobiltelefonokon keresztül zajlik, ezért a felhasználók számára elengedhetetlenné vált a folyamatos, akadálytalan internetkapcsolat és beszélgetés lehetősége. Nézzük meg, milyen korlátlan csomagok közül választhatsz, hogy a mobilozás valóban határok nélkül legyen élmény!

A korlátlan csomagok biztosítják a zökkenőmentes internet- és hívásélményt bárhol, bármikor Forrás: Shutterstock

Mobilozz határok nélkül: így alakulnak a korlátlan csomagok Magyarországon

A mobilhasználat ma már nem csupán kényelmi kérdés, hanem alapvető igény – különösen akkor, ha internetről vagy korlátlan beszélgetésről van szó. A három nagy hazai mobilszolgáltató – Telekom, Yettel és One – komoly versenyt folytat ajánlataik folyamatos bővítésében, hogy minél több felhasználói igényt kielégítsenek. Cikkünkben bemutatjuk, mit is jelent valójában a „korlátlanság”, milyen lehetőségek közül választhatsz, és mire érdemes figyelni a döntés során.

Telekom – Prémium extrákkal fűszerezve

Net L+Mobil L – 19 390 Ft/hó

Korlátlan net és hívás belföldön

50 GB EU roaming

500 belföldi SMS

Mobilplusz szolgáltatás

Net L+Mobil L Extra – 24 870 Ft/hó

A fenti csomag kiterjesztett változata, extra szolgáltatásokkal:

EU-s számok korlátlan hívása

Netflix Alap előfizetés

Netvédelem Plusz

500 belföldi SMS

Yettel – A letisztult, erőteljes mobilnetes csomagok

Yepp – 5 990 Ft/hó

Korlátlan mobilnet (akár 5G)

50 GB EU és 1-es díjzóna roaming

SMS és hívás: külön csomagban igény szerint vásárolható a tarifához

Teljeskörű digitális ügyintézés

Prime Extra – 16 990 Ft/hó

Korlátlan mobilnet (akár 5G)

Korlátlan hívás

75 GB EU roaming

SMS: 40 Ft/db

Prime Max – 22 990 Ft/hó

Minden, amit az Extra tud, plusz:

Korlátlan SMS belföldön és EU 1-es díjzónában

95 GB EU roaming

Díjmentes Netpajzs biztonsági szolgáltatás

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Vodafone / One – Korlátlan csomagok családi kedvezményekkel és készülékkedvezménnyel

One Xtra – 9 990 Ft/hó

Korlátlan adat belföldön (5 Mbit/s)

37 GB EU roaming

Korlátlan belföldi hívás

SMS: 25–76 Ft között

30 000 Ft készülékkedvezmény

Világ napijegy opció

One Maxi – 13 990 Ft/hó

Korlátlan adat (100 Mbit/s)

60 GB EU roaming

Korlátlan belföldi hívás és SMS

30 000 Ft készülékkedvezmény

50% eszközbiztosítás

One Maxi+ – 17 990 Ft/hó

Korlátlan adat (HD/4K streaminghez is elég)

75 GB EU roaming

Korlátlan hívás és SMS belföldön és EU-ban

10 GB osztható adat más készülékekre

51 000 Ft készülékkedvezmény

Sávos kedvezmények, világ napijegy

A korlátlan csomagok kínálata ma már nemcsak széles, hanem rendkívül sokrétű is. A választás attól függ, mire van igazán szükséged: nagy sebességre, sok EU roamingra, készülékkedvezményre vagy éppen extra szolgáltatásokra. Egy azonban biztos: tényleg korlátlan szabadság vár rád a mobilhasználat terén – csak rajtad múlik, hogyan használod ki.