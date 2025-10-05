35 perce
Balesetről jött hír, de ekkor még nem sejtették, kit kell megműteni
Van olyan, amikor kórházi dolgozó kerül a műtéti asztalra, majd a kórterembe, a kórházi ágyra. Így járt egy kerékpáros baleset, majd térdműtét után a békéscsabai Stégermájer Ildikó, a Békés Vármegyei Központi Kórház szakasszisztense is nemrégiben.
Stégermájer Ildikó elmondta, betegként csakis nagyfokú hálával és szívből jövő köszönettel tartozik a békéscsabai kórház műtéti csapatának és a traumatológiai osztály dolgozóinak.
Elismeréssel szólt a kórház dolgozóiról
Mindannyian kedvesen, türelemmel, mosolyogva látták el őt és betegtársait, miközben a telefon szinte mindig csörgött és vizsgálatok, kezelések sorát végezték el.
– Tudom, hogy ez a dolguk, de ha megérdemlik, miért ne ismerjük el és dicsérjük meg őket? – mondta Ildikó. – Az pedig különösen jólesett, hogy a betegtársaim is hasonlóan vélekedtek.
Rengeteg jókívánságot kapott
Ildikó kitért arra, már újra dolgozik, bár hajlításnál még időként fáj a térde, de folyamatosan javul az állapota. Hozzátette, sokat jelentett felépülésében, hogy rengeteg jókívánságot kapott, és ezek biztosan segítették a gyógyulását.