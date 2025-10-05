Balesetről jött hír, de ekkor még nem sejtették, kit kell megműteni

Stégermájer Ildikó elmondta, betegként csakis nagyfokú hálával és szívből jövő köszönettel tartozik a békéscsabai kórház műtéti csapatának és a traumatológiai osztály dolgozóinak.

Stégermájer Ildikó köszönettel tartozik a kórház csapatának. Fotó: Facebook

Elismeréssel szólt a kórház dolgozóiról

Mindannyian kedvesen, türelemmel, mosolyogva látták el őt és betegtársait, miközben a telefon szinte mindig csörgött és vizsgálatok, kezelések sorát végezték el.

– Tudom, hogy ez a dolguk, de ha megérdemlik, miért ne ismerjük el és dicsérjük meg őket? – mondta Ildikó. – Az pedig különösen jólesett, hogy a betegtársaim is hasonlóan vélekedtek.

Térdműtétje után mindenki türelemmel, mosolyogva látta el Ildikót és betegtársait is. Fotó: Facebook

Rengeteg jókívánságot kapott

Ildikó kitért arra, már újra dolgozik, bár hajlításnál még időként fáj a térde, de folyamatosan javul az állapota. Hozzátette, sokat jelentett felépülésében, hogy rengeteg jókívánságot kapott, és ezek biztosan segítették a gyógyulását.