Egyre több a baleset a körforgalmakban, ez jöhet helyettük

A körforgalom biztonsága a lassabb tempónak, a kevésbé súlyos oldalirányú és hátsó ütközéseknek, valamint a folyamatos forgalomnak köszönhetően jelentősen magasabb, mint a hagyományos, lámpás kereszteződésekben, különösen ami a súlyos, életveszélyes baleseteket illeti. Ez mind igaz, azonban a gyakorlatban egyre inkább más érvényesül. A körforgalmakban tapasztalható növekvő közúti baleseti statisztika rávilágít arra, hogy komoly problémák vannak a közlekedési szabályok betartásával, valamint a sofőrök közlekedési kultúrájával kapcsolatban.

Komoly gondok lennének a körforgalomban való közlekedéssel?

Ezt erősítette meg a Beol.hu-nak Duna Zsolt, békéscsabai gépjármű szakoktató, a Zsola Suli autósiskola vezetője is. Mint mondta, elsősorban nem is a körforgalmakkal van a probléma, hanem azzal, ahogy azokba a sofőrök behajtanak. Szerinte nagyon sokan nem alkalmazzák a párhuzamos közlekedés szabályait a körforgalmon belül, amennyiben elég széles, ebből van talán a legtöbb baleset. Kiemelte, az is probléma sokszor, hogy aki behajt a körforgalomba, nem adja meg az elsőbbséget annak, aki már benne van, pedig ez kötelező lenne, gyakran a gyorsaság dönt ilyen esetekben.

Mi lehet a körforgalom alternatívája?

Az Egyesült Államokban egy új közlekedési rendszer kezd terjedni, amely csökkenti a balesetek számát és simábbá teszi a forgalmat. Ez az RCUT, vagyis a Restricted Crossing U-Turn. Az amerikai közlekedési hatóság statisztikái szerint az RCUT akár 54%-kal képes visszaszorítani a balesetek számát, míg a személyi sérüléssel járó ütközések előfordulása akár 70%-kal is csökkenhet. Ellentétben a körforgalommal, az RCUT további előnye, hogy csökkenti a csúcsidőszakban kialakuló torlódásokat, hiszen nincs szükség a gyorsan haladó főúti forgalom megállítására a mellékutakról érkező, lassabb járművek miatt.

Hogyan működik az RCUT?

Az RCUT rendszer célja, hogy kiküszöbölje a közlekedésben legkockázatosabb manővereket: a balra kanyarodást és a közvetlen áthaladást a főúton. Ehelyett a mellékútról érkező járművezetők csak jobbra kanyarodhatnak fel a főútra, majd 150-400 méter megtétele után egy U-fordulóval térhetnek vissza a kívánt irányba, amit egy újabb jobbra kanyarodás követ. Ez a megoldás olyan, mintha egy „meghosszabbított körforgalmat” alkalmaznánk: a főút forgalma zavartalan marad, miközben jelentősen csökken a balesetveszély, különösen a T-alakú kereszteződésekben.