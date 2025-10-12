Megszületett és felcsendült a város himnusza, sokak torka elszorult - videóval

A „Kondoros mesél nekünk” című dal meghallgatása után nem sok szem maradt szárazon a minap a helyi könyvtárban megnyitott Kondorosi Csodák kiállításon. Ribárszki Péter polgármester Kondoros himnuszának nevezte az új alkotást.

A „Kondoros mesél nekünk” a város himnusza

Az ősbemutatón sokak torka elszorult

– Ez a dal a mi közös történetünk, a szívünk hangja – fogalmazott a polgármester. – Hálásan köszönöm Oláh Péterné Jantyik Erzsébetnek, hogy versbe foglalta Kondoros lelkét. Külön köszönet fiának, Oláh Péternek, aki képi világgal és a dallammal varázslattá emelte a szavakat. Az ősbemutató alkalmával sokunk torka elszorult – bennem is ugyanaz az érzés ébredt, mint amikor a magyar Himnusz hangjai csendülnek fel. Hamarosan élőben, énekesekkel és kórussal is meg fogjuk hallgatni – megérdemli a közös ünneplést.

A Kondoros mesél nekünk minden sora a település lelkét idézi

Oláh Péter kiemelte, a „Kondoros mesél nekünk” című dal Kondoros szeretetéből, közösségi összefogásból és elhivatottságból jött létre. Az alkotás alapját édesanyja verse adta, melynek minden sora Kondoros lelkét idézi – múltját, jelenét és azt az összetartó erőt, amely otthonossá teszi ezt a települést mindannyiunk számára.

– A vers megzenésítése és a dal képi világa szintén kondorosi alkotómunka eredménye – hangsúlyozta Oláh Péter. – A zenei alap modern technikai eszközökkel, de mélyen emberi tartalommal készült. Bizonyítva, hogy a technológia, ha jó cél szolgálatába állítjuk, képes valódi értéket teremteni. A dalt egy zeneszerkesztő programmal készítettem, amely a részletes beállításoknak és finomhangolási lehetőségeknek köszönhetően lehetővé tette, hogy minden hang a helyére kerüljön – tette hozzá.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A műben a hagyomány és a modern technika találkozik

A dal a költőnő versének szövegére épült, és a stílus, valamint a hangszerek „megálmodása” után mintegy nyolcvan generálás, finomítás és változtatás során alakult ki végleges formájában. A három napig tartó, kitartó alkotómunka eredményeként megszületett a „Kondoros mesél nekünk” – egy olyan mű, amelyben a hagyomány és a modern technika találkozik.