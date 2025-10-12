október 12., vasárnap

Anya és fia

1 órája

Megszületett és felcsendült a város himnusza, sokak torka elszorult - videóval

Címkék#vers#Oláh Péter#város himnusz#lélek

A város himnusza a település utcáiról, múltjáról, hőseiről, művészeiről és bajnokairól szól, mindarról, amiért büszkék lehetnek a város lakói, hogy ide tartoznak. A „Kondoros mesél nekünk” című verset Oláh Péterné Jantyik Erzsébet, kondorosi költőnő írta a település 150. évfordulója alkalmából. Fia, Oláh Péter dallammal és képi világgal varázslattá emelte a szavakat.

Nyemcsok László

A „Kondoros mesél nekünk” című dal meghallgatása után nem sok szem maradt szárazon a minap a helyi könyvtárban megnyitott Kondorosi Csodák kiállításon. Ribárszki Péter polgármester Kondoros himnuszának nevezte az új alkotást.

Kondoros mesél nekünk a dalban
A „Kondoros mesél nekünk” a város himnusza

Az ősbemutatón sokak torka elszorult

– Ez a dal a mi közös történetünk, a szívünk hangja – fogalmazott a polgármester. – Hálásan köszönöm Oláh Péterné Jantyik Erzsébetnek, hogy versbe foglalta Kondoros lelkét. Külön köszönet fiának, Oláh Péternek, aki képi világgal és a dallammal varázslattá emelte a szavakat. Az ősbemutató alkalmával sokunk torka elszorult – bennem is ugyanaz az érzés ébredt, mint amikor a magyar Himnusz hangjai csendülnek fel. Hamarosan élőben, énekesekkel és kórussal is meg fogjuk hallgatni – megérdemli a közös ünneplést.

A Kondoros mesél nekünk minden sora a település lelkét idézi

Oláh Péter kiemelte, a „Kondoros mesél nekünk” című dal Kondoros szeretetéből, közösségi összefogásból és elhivatottságból jött létre. Az alkotás alapját édesanyja verse adta, melynek minden sora Kondoros lelkét idézi – múltját, jelenét és azt az összetartó erőt, amely otthonossá teszi ezt a települést mindannyiunk számára.

– A vers megzenésítése és a dal képi világa szintén kondorosi alkotómunka eredménye – hangsúlyozta Oláh Péter. – A zenei alap modern technikai eszközökkel, de mélyen emberi tartalommal készült. Bizonyítva, hogy a technológia, ha jó cél szolgálatába állítjuk, képes valódi értéket teremteni. A dalt egy zeneszerkesztő programmal készítettem, amely a részletes beállításoknak és finomhangolási lehetőségeknek köszönhetően lehetővé tette, hogy minden hang a helyére kerüljön – tette hozzá.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A műben a hagyomány és a modern technika találkozik

A dal a költőnő versének szövegére épült, és a stílus, valamint a hangszerek „megálmodása” után mintegy nyolcvan generálás, finomítás és változtatás során alakult ki végleges formájában. A három napig tartó, kitartó alkotómunka eredményeként megszületett a „Kondoros mesél nekünk” – egy olyan mű, amelyben a hagyomány és a modern technika találkozik.

Előadók és zenészek által is megszólal majd

Oláh Péter is elmondta, a cél ezzel még nem ért véget: a dal és a hozzá készült videó után idővel valós előadók és zenészek által is megszólal majd, hogy a közösség élőben is átélhesse ennek az alkotásnak az erejét. A dal képi világa saját, helyi videókból és felvételekből épült fel, hogy hűen tükrözze Kondoros mindennapjait, hangulatát, szépségét és értékeit.

 

 

