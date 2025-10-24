A győztes 53 perce

Családjával ünnepelt a kolbászkirály, a képviselő is gratulált Pallér Sándornak

Már akkor kolbászkirály lett, amikor el sem kezdődött a 28. Csabai Kolbászfesztivál. Pallér Sándort és a többi kilenc, kiemelt díjazottat is ünnepelte a szakma és a közönség a csütörtök esti megnyitón. A nemzetközi szárazkolbászverseny volt a fesztivál felvezető rendezvénye a minap.

Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője elmondta, Pallér Sándor újkígyósi kolbászkészítő méltán vehette át a kolbászkirálynak járó díjat, hiszen évek óta kimagasló minőségű kolbászaival a verseny legjobbjai, dobogósai között végzett. Herczeg Tamás is gratulált a győztesnek

Fotó: Herczeg Tamás/Facebook Íme, a többi díjazott is, aki csütörtök este átvette az elismerést: 2. Balázs Mihály Tamás (Mezőberény), 3. ifj. Ancsin János Marcell (Békéscsaba), 4. Péli István (Békéscsaba), 5. Susán József (Újkígyós), 6. ifj. Juhász György, 7. Szikes Mihályné, 8. id. Juhász Ádám, 9. Túri János 10. Such Zoltán (mind Békéscsaba).

