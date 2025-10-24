október 24., péntek

A győztes

2 órája

Családjával ünnepelt a kolbászkirály, a képviselő is gratulált Pallér Sándornak

Címkék#kolbászfesztivál#Herczeg Tamás#Pallér Sándornak#díj#kolbászkirály

Már akkor kolbászkirály lett, amikor el sem kezdődött a 28. Csabai Kolbászfesztivál. Pallér Sándort és a többi kilenc, kiemelt díjazottat is ünnepelte a szakma és a közönség a csütörtök esti megnyitón. A nemzetközi szárazkolbászverseny volt a fesztivál felvezető rendezvénye a minap.

Nyemcsok László

Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője elmondta, Pallér Sándor újkígyósi kolbászkészítő méltán vehette át a kolbászkirálynak járó díjat, hiszen évek óta kimagasló minőségű kolbászaival a verseny legjobbjai, dobogósai között végzett.

Herczeg Tamás is gratulált a győztesnek
Fotó: Herczeg Tamás/Facebook

Íme, a többi díjazott is, aki csütörtök este átvette az elismerést:

2. Balázs Mihály Tamás (Mezőberény),

3. ifj. Ancsin János Marcell (Békéscsaba),

4. Péli István (Békéscsaba),

5. Susán József (Újkígyós),

6. ifj. Juhász György,

7. Szikes Mihályné,

8. id. Juhász Ádám,

9. Túri János

10. Such Zoltán (mind Békéscsaba).

 

 

