A palatábla koptatók fantasztikus sikert értek el

Csanádapáca Nagyboldogasszony Katolikus Iskolájának a diákjai fantasztikus sikert értek el. A Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett Kárpát-medencei emlékversenyen Kulik Lilla, Pajkó Judit, Pribránszki Nándor és Rakonczai Flóra Emma féléves felkészülés után az előkelő 4. helyen végzett. Felkészítő pedagógusok: Kutasi Józsefné és Zsikai R. Péter.

A Palatábla koptatók csapata a verseny egyik feladataként előadott népszínművükért különdíjat kapott. A versenyen 300 általános- és középiskolai csapat indult, melyek közül az első forduló feladatai után a 10-10 legeredményesebb jutott a döntőbe.