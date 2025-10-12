október 12., vasárnap

Mai évfordulók
A palatábla koptatók fantasztikus sikert értek el

Hatalmas az öröm ebben az iskolában. Fantasztikus diáksiker született a Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett Kárpát-medencei emlékversenyen.

Csete Ilona
A díjkiosztó gálán a boldog csanádapácai diákok. Fotó: Facebook

Csanádapáca Nagyboldogasszony Katolikus Iskolájának a diákjai fantasztikus sikert értek el. A Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett Kárpát-medencei emlékversenyen Kulik Lilla, Pajkó Judit, Pribránszki Nándor és Rakonczai Flóra Emma féléves felkészülés után az előkelő 4. helyen végzett. Felkészítő pedagógusok: Kutasi Józsefné és Zsikai R. Péter.

A Palatábla koptatók csapata a verseny egyik feladataként előadott népszínművükért különdíjat kapott. A versenyen 300 általános- és középiskolai csapat indult, melyek közül az első forduló feladatai után a 10-10 legeredményesebb jutott a döntőbe.

 

 

