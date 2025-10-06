Döntöttek a Kiváló Szociális Munkáért díjakról

A közelmúltban tartott ülésén, zárt ajtók mögött döntött a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetéssel kapcsolatban a békéscsabai városi közgyűlés – ismertették a minap sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok.

Döntöttek a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetésekről a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Fotó: Beol-archívum

Ketten érdemelték ki a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést

Egyrészt elismerést vehet majd át Darabos János, a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkát végző szakembere. Támaszt nyújt a kíméletlen időjárási körülmények között is az utcán lévő hajléktalanok, elesettek számára.

Másrészt díjazták a Mentálhigiénés Egyesület csapatát, amely 25 éve dolgozik Békéscsabán, főleg pszichiátriai és szenvedélybetegek krízishelyzetére igyekszik megoldást találni. Általában 50-60 emberre figyelnek rendszeresen.

Hangsúlyozták, hogy a díjazottak elkötelezett munkát végeznek, a szociális munka komoly odafigyelést, sok empátiát igényel.