Békéscsaba

1 órája

Döntöttek a Kiváló Szociális Munkáért díjakról

Címkék#Opauszki Zoltán#Darabos János#Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés#Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Elismerésekről is döntött zárt ajtók mögött a közelmúltban a békéscsabai városi közgyűlés. Sajtótájékoztatókon kiderült, hogy idén kik vehetik át a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést.

Licska Balázs

A közelmúltban tartott ülésén, zárt ajtók mögött döntött a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetéssel kapcsolatban a békéscsabai városi közgyűlés – ismertették a minap sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok.

kiváló szociális munkáért díjakról döntöttek
Döntöttek a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetésekről a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Fotó: Beol-archívum

Ketten érdemelték ki a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést

  • Egyrészt elismerést vehet majd át Darabos János, a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkát végző szakembere. Támaszt nyújt a kíméletlen időjárási körülmények között is az utcán lévő hajléktalanok, elesettek számára.
  • Másrészt díjazták a Mentálhigiénés Egyesület csapatát, amely 25 éve dolgozik Békéscsabán, főleg pszichiátriai és szenvedélybetegek krízishelyzetére igyekszik megoldást találni. Általában 50-60 emberre figyelnek rendszeresen. 

Hangsúlyozták, hogy a díjazottak elkötelezett munkát végeznek, a szociális munka komoly odafigyelést, sok empátiát igényel. 

