9 órája
Döntöttek a Kiváló Szociális Munkáért díjakról
Elismerésekről is döntött zárt ajtók mögött a közelmúltban a békéscsabai városi közgyűlés. Sajtótájékoztatókon kiderült, hogy idén kik vehetik át a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést.
A közelmúltban tartott ülésén, zárt ajtók mögött döntött a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetéssel kapcsolatban a békéscsabai városi közgyűlés – ismertették a minap sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok.
Ketten érdemelték ki a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést
- Egyrészt elismerést vehet majd át Darabos János, a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkát végző szakembere. Támaszt nyújt a kíméletlen időjárási körülmények között is az utcán lévő hajléktalanok, elesettek számára.
- Másrészt díjazták a Mentálhigiénés Egyesület csapatát, amely 25 éve dolgozik Békéscsabán, főleg pszichiátriai és szenvedélybetegek krízishelyzetére igyekszik megoldást találni. Általában 50-60 emberre figyelnek rendszeresen.
Hangsúlyozták, hogy a díjazottak elkötelezett munkát végeznek, a szociális munka komoly odafigyelést, sok empátiát igényel.
