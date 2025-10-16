1 órája
Megválaszoltak minden kérdést arról, hogy mi lesz a kidőlt fákkal
Komoly erdősítési, fásítási program indult, amely érinti Békéscsaba több helyszínét is, de főleg Jaminát és a CsabaParkot. Ennek kapcsán beszélt arról is Szarvas Péter polgármester, hogy szerte a városban több mint félezer fát kellene kivágni, mert azok kiszáradtak. Egy-egy vihar után is drámai képet mutathat Békéscsaba. A Beol.hu utánajárt, hogy kinek a feladata a kidőlt fák kivágása, eltakarítása, és mi a helyzet akkor, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa.
Kidőlt fákkal lehet találkozni a CsabaParkban is, ugyanis a parkerdő egy része elkezdett kiszáradni, aminek hátterében több ok is húzódik. Nem véletlen, hogy az erdősítési, fásítási program érinti a CsabaParkot is kétszer másfél hektáron, emellett a projekt egy másik jelentős része Jaminában, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen valósul meg. A CsabaParkban az erdészek szakmai felügyelete mellett megkezdődtek a munkálatok. A fák kivágása után, az erdő megújítását célozva csemetéket telepítenek. A nagyszabású program keretében összesen 120 ezer magágyi csemetét és 1200 nevelt fát ültetnek el.
Kiderült, hogy mi lesz a rengeteg kivágott fával
Szarvas Péter polgármester a közelmúltban arról is beszélt: nyáron a diákok segítségével felmérték a városban, hogy hol szükséges fákat kivágni, mivel azok kiszáradtak, netán ennél fogva balesetveszélyesek is. Összesen több mint félezer fáról van szó, és a tervek szerint ütemesen haladnak a munkával. Hangsúlyozta: azokat előrébb veszik a sorban, amelyek balesetveszélyesek. A kivágott fák szociális tüzelőként hasznosulnak, rászorulókhoz kerülnek.
Kidőlt fák bejelentése Békéscsabán: kinek kell szólni?
Az elmúlt években többször előfordult, hogy viharok tépázták meg a várost, ilyenkor a kidőlt fák adnak munkát nemcsak a katasztrófavédelem, hanem az önkormányzat szakembereinek is. A városházán elmondták: a város területén kidőlt fákat a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályára kell bejelenteni, erre van lehetőség a közterületi hibabejelentőn is. A közterületen lévő fák feldarabolása és elszállítása az önkormányzat feladata.
Egyedi a helyzet, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa
Egyedi a helyzet, ha az Élővíz-csatorna menti szakaszokról, fákról van szó. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságon elmondták, hogy az Élővíz-csatorna három városon, Gyulán, Békéscsabán és Békésen folyik keresztül, és szakaszonként változik a tulajdonos: a terület lehet a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében,valamelyik önkormányzat tulajdonában, magántulajdonban és egyéb tulajdonban.
A tulajdonosnak kell intézkednie minden esetben
A vízügyi igazgatóságon úgy fogalmaztak, hogy a jogszabályok értelmében a tulajdonos intézkedik, annak kell gondoskodnia a kidőlt fák eltávolításáról, akinek a területéről a növény az Élővíz-csatornába került. A békéscsabai városházán megerősítették, hogy ha az Élővíz-csatorna mentén lévő fákról van szó, akkor meg kell vizsgálni az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdoni viszonyokat. A kidőlt fák kitermelése az ingatlantulajdonos vagy -kezelő feladata.
- Ha a polgármesteri hivatal értesül az Élővíz-csatornába dőlt fáról, és az önkormányzati területen dőlt ki, akkor a fa eltávolítását megrendeli a városgazdálkodási kft.-től, hogy a lehetőségekhez képest a lehető leghamarabb tegyék meg a szükséges intézkedéseket – ismertették a városházán.
- A vízügyi igazgatóságon elmondták: évente közel száz alkalommal intézkednek az Élővíz-csatornánál vízbe dőlt fák eltávolítása miatt az igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó területeknél, de kivételes időjárási körülmények között ez a szám lényegesen magasabb is lehet.