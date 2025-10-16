Megválaszoltak minden kérdést arról, hogy mi lesz a kidőlt fákkal

Kidőlt fákkal lehet találkozni a CsabaParkban is, ugyanis a parkerdő egy része elkezdett kiszáradni, aminek hátterében több ok is húzódik. Nem véletlen, hogy az erdősítési, fásítási program érinti a CsabaParkot is kétszer másfél hektáron, emellett a projekt egy másik jelentős része Jaminában, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen valósul meg. A CsabaParkban az erdészek szakmai felügyelete mellett megkezdődtek a munkálatok. A fák kivágása után, az erdő megújítását célozva csemetéket telepítenek. A nagyszabású program keretében összesen 120 ezer magágyi csemetét és 1200 nevelt fát ültetnek el.

A békéscsabai városházán és a vízügyi igazgatóságon is elmondták, hogy kinek a feladata a kidőlt fák eltávolítása, ha azok az Élővíz-csatorna vizében kötnek ki. Fotó: Beol.hu

Kiderült, hogy mi lesz a rengeteg kivágott fával

Szarvas Péter polgármester a közelmúltban arról is beszélt: nyáron a diákok segítségével felmérték a városban, hogy hol szükséges fákat kivágni, mivel azok kiszáradtak, netán ennél fogva balesetveszélyesek is. Összesen több mint félezer fáról van szó, és a tervek szerint ütemesen haladnak a munkával. Hangsúlyozta: azokat előrébb veszik a sorban, amelyek balesetveszélyesek. A kivágott fák szociális tüzelőként hasznosulnak, rászorulókhoz kerülnek.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kidőlt fák bejelentése Békéscsabán: kinek kell szólni?

Az elmúlt években többször előfordult, hogy viharok tépázták meg a várost, ilyenkor a kidőlt fák adnak munkát nemcsak a katasztrófavédelem, hanem az önkormányzat szakembereinek is. A városházán elmondták: a város területén kidőlt fákat a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályára kell bejelenteni, erre van lehetőség a közterületi hibabejelentőn is. A közterületen lévő fák feldarabolása és elszállítása az önkormányzat feladata.

Egyedi a helyzet, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa

Egyedi a helyzet, ha az Élővíz-csatorna menti szakaszokról, fákról van szó. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságon elmondták, hogy az Élővíz-csatorna három városon, Gyulán, Békéscsabán és Békésen folyik keresztül, és szakaszonként változik a tulajdonos: a terület lehet a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében,valamelyik önkormányzat tulajdonában, magántulajdonban és egyéb tulajdonban.