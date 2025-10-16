október 16., csütörtök

Gál névnap

17°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békéscsaba

1 órája

Megválaszoltak minden kérdést arról, hogy mi lesz a kidőlt fákkal

Címkék#Élővíz-csatorna#fa#feladat#növény#önkormányzat

Komoly erdősítési, fásítási program indult, amely érinti Békéscsaba több helyszínét is, de főleg Jaminát és a CsabaParkot. Ennek kapcsán beszélt arról is Szarvas Péter polgármester, hogy szerte a városban több mint félezer fát kellene kivágni, mert azok kiszáradtak. Egy-egy vihar után is drámai képet mutathat Békéscsaba. A Beol.hu utánajárt, hogy kinek a feladata a kidőlt fák kivágása, eltakarítása, és mi a helyzet akkor, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa.

Licska Balázs

Kidőlt fákkal lehet találkozni a CsabaParkban is, ugyanis a parkerdő egy része elkezdett kiszáradni, aminek hátterében több ok is húzódik. Nem véletlen, hogy az erdősítési, fásítási program érinti a CsabaParkot is kétszer másfél hektáron, emellett a projekt egy másik jelentős része Jaminában, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen valósul meg. A CsabaParkban az erdészek szakmai felügyelete mellett megkezdődtek a munkálatok. A fák kivágása után, az erdő megújítását célozva csemetéket telepítenek. A nagyszabású program keretében összesen 120 ezer magágyi csemetét és 1200 nevelt fát ültetnek el.   

kidőlt fák az Élővíz-csatornában
A békéscsabai városházán és a vízügyi igazgatóságon is elmondták, hogy kinek a feladata a kidőlt fák eltávolítása, ha azok az Élővíz-csatorna vizében kötnek ki.  Fotó: Beol.hu

Kiderült, hogy mi lesz a rengeteg kivágott fával

Szarvas Péter polgármester a közelmúltban arról is beszélt: nyáron a diákok segítségével felmérték a városban, hogy hol szükséges fákat kivágni, mivel azok kiszáradtak, netán ennél fogva balesetveszélyesek is. Összesen több mint félezer fáról van szó, és a tervek szerint ütemesen haladnak a munkával. Hangsúlyozta: azokat előrébb veszik a sorban, amelyek balesetveszélyesek. A kivágott fák szociális tüzelőként hasznosulnak, rászorulókhoz kerülnek.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kidőlt fák bejelentése Békéscsabán: kinek kell szólni? 

Az elmúlt években többször előfordult, hogy viharok tépázták meg a várost, ilyenkor a kidőlt fák adnak munkát nemcsak a katasztrófavédelem, hanem az önkormányzat szakembereinek is. A városházán elmondták: a város területén kidőlt fákat a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályára kell bejelenteni, erre van lehetőség a közterületi hibabejelentőn is. A közterületen lévő fák feldarabolása és elszállítása az önkormányzat feladata.

Egyedi a helyzet, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa

Egyedi a helyzet, ha az Élővíz-csatorna menti szakaszokról, fákról van szó. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságon elmondták, hogy az Élővíz-csatorna három városon, Gyulán, Békéscsabán és Békésen folyik keresztül, és szakaszonként változik a tulajdonos: a terület lehet a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében,valamelyik önkormányzat tulajdonában, magántulajdonban és egyéb tulajdonban.

erdősítés, fásítás a CsabaParkban
A CsabaParkot is érinti a nagyszabású erdősítési, fásítási program, szakember felügyeli a munkát. Fotó: Bencsik Ádám

A tulajdonosnak kell intézkednie minden esetben

A vízügyi igazgatóságon úgy fogalmaztak, hogy a jogszabályok értelmében a tulajdonos intézkedik, annak kell gondoskodnia a kidőlt fák eltávolításáról, akinek a területéről a növény az Élővíz-csatornába került. A békéscsabai városházán megerősítették, hogy ha az Élővíz-csatorna mentén lévő fákról van szó, akkor meg kell vizsgálni az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdoni viszonyokat. A kidőlt fák kitermelése az ingatlantulajdonos vagy -kezelő feladata.

  • Ha a polgármesteri hivatal értesül az Élővíz-csatornába dőlt fáról, és az önkormányzati területen dőlt ki, akkor a fa eltávolítását megrendeli a városgazdálkodási kft.-től, hogy a lehetőségekhez képest a lehető leghamarabb tegyék meg a szükséges intézkedéseket – ismertették a városházán. 
  • A vízügyi igazgatóságon elmondták: évente közel száz alkalommal intézkednek az Élővíz-csatornánál vízbe dőlt fák eltávolítása miatt az igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó területeknél, de kivételes időjárási körülmények között ez a szám lényegesen magasabb is lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu