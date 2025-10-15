Hatalmas változás előtt áll a település piactere

A „Kétegyháza piacterületének komplex fejlesztése” elnevezésű TOP Plusz projektet szerdán mutatták be részletesen a községházán. Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, az év során teljesítették az ígéretüket, így mind a négy Kétegyházára vezető út megújult, de sikerült a főutcát is leaszfaltozni. Emellett hozzátette, számos projekt van folyamatban a településen, mint az egészségügyi centrum fejlesztése, de ugyancsak fontos a zöldítés, az iskola felújítása, valamint a belterületi utak rekonstrukciója. Ebbe a sorba illeszkedik a kétegyházi piac modernizálása is.

Sajtótájékoztatón ismertették szerdán a kétegyházi piac megújításáról szóló projekt részleteit. Fotó: Vincze Attila

A kétegyházi piac egy valódi közösségi tér lehet

Szerinte lényeges, hogy ez ne csak egy olyan terület legyen, ahol adnak, vesznek, kereskednek az emberek, hanem egy valódi közösségi tér alakuljon ki. Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, így nettó 59 millió 830 ezer forint európai uniós támogatás segítségével hamarosan elindulhat a piac területének felújítása. Mint mondta, a fő cél a modernizálás mellett a település népességmegtartó erejének növelése a helyi gazdaság erősítésén keresztül.

Nyilvános mosdókat és pelenkázót is kialakítanak a projektben

A projekt részleteit Kétegyháza polgármestere ismertette. Dr. Rákócziné Tripon Emese megjegyezte, ismerve a piactér jelenlegi állapotát, mindenképpen szükséges annak megújítása. Hangsúlyozta, hogy a beruházás keretében nyílt köztéri mosdóhelyiségek lesznek kialakítva a főtéren, amire eddig a községben nem volt példa, pedig számos esetben szükség lett volna már rájuk. Utóbbi kapcsán azt is elmondta, hogy a helyiségek gyermekbarátak lesznek, tehát például pelenkázni is lehet majd.

Lebontják a jelenlegi lángosos bódét

Kiemelte, hogy a jelenlegi lángosos bódé eddig nem volt az önkormányzat tulajdonában, csupán csak a telek, amin áll, azonban a projektnek köszönhetően sikerült az épület több mint 50 százalékát megvásárolniuk. Mindezt azért, hogy a helyiség a község tulajdonába kerüljön, a többi részét ugyanis az önkormányzat önerőből már megvette. Hangsúlyozta, hogy a felújítás következtében ezt az épületet lebontják, helyette fedett árusítóhelyeket alakítanak ki, lesznek továbbá kerékpártárolók, parkolóhelyek és zöldterületek is a területen. A polgármester arról is beszélt, hogy az új fedett árusítóhelyen vélhetően versenyeztetés útján jelölik ki az új bérlőket, akik a projekt zárásával 5 évig ingyenesen használhatják a létesítményt.