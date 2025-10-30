Aszfaltozás miatt jelentősen megváltozik a település közlekedése

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békéscsabai mérnöksége október 31-én, pénteken Kétegyháza belterületén, a 4434 jelű úton (Toldi utca – Móra Ferenc utca) és a 4435 jelű úton (Gyulai út) 8 és 14 óra között aszfaltozási munkákat végez – számolt be róla Facebook-oldalán dr. Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza polgármestere.

Aszfaltozási munkákat végeznek Kétegyháza több pontján, ezért változik a településen a közlekedés. Fotó : Illusztráció - Shutterstock

Kétegyháza több pontján is teljes útlezárás lesz

Mint írta, a két érintett útszakasz csomópontjában technológiai okok miatt csak teljes útlezárás mellett tudják megoldani az aszfaltozást, emiatt előreláthatólag 8 és 11 óra között a Gyulai útról nem lehet majd felhajtani a Toldi és Móra Ferenc utcákra, a Gyulai út Toldi utca és Rákóczi utca közötti szakaszára pedig csak célforgalommal lehet majd behajtani. Kiemelte, hogy a közlekedők a lezárás ideje alatt Medgyesegyháza irányába a Rákóczi utca – Bocskai utca – Toldi utca útvonalat, Békéscsaba/Gyula irányába pedig az Eminescu utca – Csabai utca útvonalat tudják igénybe venni. Az aszfaltozás ideje alatt a Toldi utca és a Móra Ferenc utca között a forgalom félpályás lezárással, jelzőőr irányítással működik tovább.

A buszközlekedést szintén érintik a munkálatok

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy továbbá az érintett autóbusz járatok a következő útvonalon tudnak közlekedni: Dózsa utca – Gyulai út – Szent Imre utca – Bocskai utca – Toldi utca. Emiatt a Gyulai úton lévő Szent Imre utcai autóbusz-megállóhely áthelyezésre kerül.