Békés vármegye több településén korszerűsítő munkálatok lesznek. Ennek következtében az otthoni internet, TV- és telefonszolgáltatás szünetelése várható.

Beol.hu
Készülj! Nem lesz internet, sem TV ezen a napon

Nem lesz internet, sem TV.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása szerint hálózatkorszerűsítési munkálatokra kerül sor október 15-én 00:00 és 05:00 között a vármegye több településén. A munkálatok következtében az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható. Az érintett települések Békés vármegyében: Békés, Dévaványa, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd (5500,5502), Köröstarcsa, Mezőberény. Akár előfordulhat 300 perces kiesés is.

Ha a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatáskimaradás, az ingyenesen hívható 1414-es számon kérhető segítség – közölte a telekom.hu

 

