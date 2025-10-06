Milliókat érhet a kerti hulladék, csupán ezt az egyetlen dolgot kell tenni vele

Az avarégetés Békésben is sok kerttulajdonost érint. Ősszel sokan szembesülnek azzal, hogy az udvar, az árok és a járda megtelik lehullott levelekkel. Sokan ilyenkor a legegyszerűbb megoldást választanák, és elégetnék mindet. Régi szokás ez, a nagyszüleink idejében még természetes volt, hogy ősszel a tűzre került minden levél, de a kerti hulladék égetése 2025-ben veszélyes és drága mulatság.

A kerti hulladék elégetése milliókba kerülhet

Forrás: MW-archív

Mikor engedélyezett a kerti hulladék égetése Békésben?

Nincs egységes szabályozás a kerti hulladék égetéssel kapcsolatban. Az avarégetés jogszabály szerint tilos, de az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat.

Békéscsabán a nyári időszámítás szerinti időszakban 10 és 20 óra között lehetett korábban égetni, de a városi közgyűlés évekkel ezelőtt hatályon kívül helyezte ezt a rendeletet, ezért az avarégetés 2025-ben tilos a megyeszékhelyen. Ezzel szemben Békés belterületén szeptember 15. és március 31. között, ünnepnapok kivételével, reggel 9 órától délután 4 óráig engedélyezett.

Melyek az avarégetés szabályai?

Be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat, gondoskodni kell az oltáshoz elengedhetetlen eszközökről és feltételekről.

Csak olyan módon lehet égetni, hogy az ne veszélyeztessen senkit és semmit.

Nagykorú, cselekvőképes személynek kell felügyelni az avarégetést.

A kerti hulladék égetése a lakókörnyezetet a lehető legminimálisabb módon zavarja.

Kommunális, veszélyes, és ipari eredetű hulladék nem égethető el az avarral.

Az avarégetést csak telken belül történhet.

Szabadban tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni.

Törekedni kell a minimális füstképződésre, ezért a kerti hulladékot szárítani szükséges.

A fentiek mellett azt is figyelembe kell venni, érvénybe van-e országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom, amiről katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni.

Mekkora büntetéssel járhat az avarégetés 2025-ben

A kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok megszegésé tűzvédelmi bírságot von maga után. A büntetés mértéke akár milliós nagyságú is lehet:

levegőtisztaság-védelmi bírság összege százezer forint

tűzvédelmi előírás megszegése, amennyiben az tüzet idézett elő, akkor a bírság tízezertől egymillió forintig terjedhet,

a tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, akkor húszezertől három millió forintig terjedő pénzbírságot von maga után.

Mit csináljunk avarégetés helyett?

Az avarégetés egyik legjobb alternatívája a komposztálás, ami kíméli és táplálja is a környezetet. A lebomló kerti hulladék javítja a talajt, ami hosszú távon hasznos lehet.