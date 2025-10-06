október 7., kedd

Drága falevelek

18 órája

Milliókat érhet a kerti hulladék, csupán ezt az egyetlen dolgot kell tenni vele

Címkék#szabály#forint#tűz#rendelet#kerti hulladék

Ősszel sokaknak gondot okoz az udvaron és a ház környékén összegyűlt falevél. Érdemes figyelni, mert akár milliók is járhatnak a kerti hulladékért. Összeszedtük a részleteket.

Bátori Attila

Az avarégetés Békésben is sok kerttulajdonost érint. Ősszel sokan szembesülnek azzal, hogy az udvar, az árok és a járda megtelik lehullott levelekkel.  Sokan ilyenkor a legegyszerűbb megoldást választanák, és elégetnék mindet. Régi szokás ez, a nagyszüleink idejében még természetes volt, hogy ősszel a tűzre került minden levél, de a kerti hulladék égetése 2025-ben veszélyes és drága mulatság.

A kerti hulladék és a lehullott falevélősszel mindennapos probléma
A kerti hulladék elégetése milliókba kerülhet
Forrás: MW-archív

Mikor engedélyezett a kerti hulladék égetése Békésben?

Nincs egységes szabályozás a kerti hulladék égetéssel kapcsolatban. Az avarégetés jogszabály szerint tilos, de az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat. 

Békéscsabán a nyári időszámítás szerinti időszakban 10 és 20 óra között lehetett korábban égetni, de a városi közgyűlés évekkel ezelőtt hatályon kívül helyezte ezt a rendeletet, ezért az avarégetés 2025-ben tilos a megyeszékhelyen. Ezzel szemben Békés belterületén szeptember 15. és március 31. között, ünnepnapok kivételével, reggel 9 órától délután 4 óráig engedélyezett. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Melyek az avarégetés szabályai?

  • Be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat, gondoskodni kell az oltáshoz elengedhetetlen eszközökről és feltételekről.
  • Csak olyan módon lehet égetni, hogy az ne veszélyeztessen senkit és semmit.
  • Nagykorú, cselekvőképes személynek kell felügyelni az avarégetést.
  • A kerti hulladék égetése a lakókörnyezetet a lehető legminimálisabb módon zavarja.
  • Kommunális, veszélyes, és ipari eredetű hulladék nem égethető el az avarral.
  • Az avarégetést csak telken belül történhet.
  • Szabadban tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni.
  • Törekedni kell a minimális füstképződésre, ezért a kerti hulladékot szárítani szükséges.

A fentiek mellett azt is figyelembe kell venni, érvénybe van-e országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom, amiről katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni.

Mekkora büntetéssel járhat az avarégetés 2025-ben

A kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok megszegésé tűzvédelmi bírságot von maga után. A büntetés mértéke akár milliós nagyságú is lehet:

  • levegőtisztaság-védelmi bírság összege százezer forint
  • tűzvédelmi előírás megszegése, amennyiben az tüzet idézett elő, akkor a bírság tízezertől egymillió forintig terjedhet, 
  • a tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, akkor húszezertől három millió forintig terjedő pénzbírságot von maga után.

Mit csináljunk avarégetés helyett?

Az avarégetés egyik legjobb alternatívája a komposztálás, ami kíméli és táplálja is a környezetet. A lebomló kerti hulladék javítja a talajt, ami hosszú távon hasznos lehet.

 

