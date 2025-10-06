18 órája
Milliókat érhet a kerti hulladék, csupán ezt az egyetlen dolgot kell tenni vele
Ősszel sokaknak gondot okoz az udvaron és a ház környékén összegyűlt falevél. Érdemes figyelni, mert akár milliók is járhatnak a kerti hulladékért. Összeszedtük a részleteket.
Az avarégetés Békésben is sok kerttulajdonost érint. Ősszel sokan szembesülnek azzal, hogy az udvar, az árok és a járda megtelik lehullott levelekkel. Sokan ilyenkor a legegyszerűbb megoldást választanák, és elégetnék mindet. Régi szokás ez, a nagyszüleink idejében még természetes volt, hogy ősszel a tűzre került minden levél, de a kerti hulladék égetése 2025-ben veszélyes és drága mulatság.
Mikor engedélyezett a kerti hulladék égetése Békésben?
Nincs egységes szabályozás a kerti hulladék égetéssel kapcsolatban. Az avarégetés jogszabály szerint tilos, de az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat.
Békéscsabán a nyári időszámítás szerinti időszakban 10 és 20 óra között lehetett korábban égetni, de a városi közgyűlés évekkel ezelőtt hatályon kívül helyezte ezt a rendeletet, ezért az avarégetés 2025-ben tilos a megyeszékhelyen. Ezzel szemben Békés belterületén szeptember 15. és március 31. között, ünnepnapok kivételével, reggel 9 órától délután 4 óráig engedélyezett.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Melyek az avarégetés szabályai?
- Be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat, gondoskodni kell az oltáshoz elengedhetetlen eszközökről és feltételekről.
- Csak olyan módon lehet égetni, hogy az ne veszélyeztessen senkit és semmit.
- Nagykorú, cselekvőképes személynek kell felügyelni az avarégetést.
- A kerti hulladék égetése a lakókörnyezetet a lehető legminimálisabb módon zavarja.
- Kommunális, veszélyes, és ipari eredetű hulladék nem égethető el az avarral.
- Az avarégetést csak telken belül történhet.
- Szabadban tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni.
- Törekedni kell a minimális füstképződésre, ezért a kerti hulladékot szárítani szükséges.
A fentiek mellett azt is figyelembe kell venni, érvénybe van-e országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom, amiről katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni.
Mekkora büntetéssel járhat az avarégetés 2025-ben
A kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok megszegésé tűzvédelmi bírságot von maga után. A büntetés mértéke akár milliós nagyságú is lehet:
- levegőtisztaság-védelmi bírság összege százezer forint
- tűzvédelmi előírás megszegése, amennyiben az tüzet idézett elő, akkor a bírság tízezertől egymillió forintig terjedhet,
- a tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, akkor húszezertől három millió forintig terjedő pénzbírságot von maga után.
Mit csináljunk avarégetés helyett?
Az avarégetés egyik legjobb alternatívája a komposztálás, ami kíméli és táplálja is a környezetet. A lebomló kerti hulladék javítja a talajt, ami hosszú távon hasznos lehet.
Nem 13, hanem 15 szabadságharcos vértanúságának helyszíne lett Arad – galériával