Kétezer fiatal pattant nyeregbe, most kiderült, mi lett az eredménye - galériával

Békéscsaba kerékpáros város, többször is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet – emlékeztetett Nagy Ferenc alpolgármester, hozzátéve, hogy az autómentes nap apropóján pedig az önkormányzat 2020 óta megszervezi a békéscsabai általános iskolák számára a Kerékpárosbarát Iskola versenyt, amelyre mindig sok intézmény jelentkezik. A cél a szemléletformálás, az, hogy népszerűsítsék a biciklizést, megmutassák annak előnyeit.

Idén is versenyre hívta az általános iskolákat a békéscsabai önkormányzat, átadták a Kerékpárosbarát Iskola címet kedden a városházán. Fotó: Bencsik Ádám

Jelentősen bővítették a kerékpárút-hálózatot a városban

Nagy Ferenc alpolgármester hangsúlyozta: a békéscsabai önkormányzat sokat tesz azért, hogy a kerékpározás feltételeit javítsák a városban. Az elmúlt években komoly figyelmet szenteltek a kerékpárút-hálózat bővítésének, és kiemelkedő, hogy immár több mint 114 kilométernyi kerékpárforgalmi létesítmény található a városban, jelentős ez a szám ahhoz képest, hogy az úthálózat 620 kilométert tesz ki.

Kiépült a Wenckheim turista- és kerékpárút

Beszélt az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztéséről, hogy kiépült a Wenckheim turista- és kerékpárút, amely összeköti a Wenckheim család örökségét a térségben, benne a szabadkígyósi, a pósteleki és a gerlai kastéllyal, illetve amely csodás helyeken vezet keresztül. A bicikliút 2023-ban elnyerte Az év kerékpárútja címet is.

Újabb hatalmas biciklis beruházás indul Békéscsabán

Most is zajlik egy hatalmas, 1,7 milliárd forintos projekt, a tervek szerint 2026-ban el is indulhatnak a munkálatok. Ennek keretében 4,5 kilométeren, többek között hiánypótló részeken épülnek újabb szakaszok – példaként hozta fel a Szabadság teret, a Temető sort vagy a Kazinczy utcát –, illetve 1,8 kilométeren meglévő bicikliutakat tesznek rendbe, az Orosházi úton, a Petőfi utcában, a Tulipán utcában. Kiemelte, hogy a beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá válik a közlekedés, ami fontos abban a tekintetben, hogy csökkentsék a kerékpáros balesetek számát.