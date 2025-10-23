október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerékpárosbarát Iskola

2 órája

Kétezer fiatal pattant nyeregbe, most kiderült, mi lett az eredménye - galériával

Címkék#Kerékpárosbarát Iskola#általános iskola#intézmény#Békéscsaba

Az autómentes naphoz kapcsolódva idén is meghirdette az önkormányzat a békéscsabai általános iskoláknak szóló, immár hagyománnyá vált versenyét, hogy népszerűsítsék a fiatalok körében a biciklizést. Az eredményeket összesítették, több szempontot is figyelembe véve, a minap pedig a városházán átadták a Kerékpárosbarát Iskola címet.

Licska Balázs

Békéscsaba kerékpáros város, többször is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet – emlékeztetett Nagy Ferenc alpolgármester, hozzátéve, hogy az autómentes nap apropóján pedig az önkormányzat 2020 óta megszervezi a békéscsabai általános iskolák számára a Kerékpárosbarát Iskola versenyt, amelyre mindig sok intézmény jelentkezik. A cél a szemléletformálás, az, hogy népszerűsítsék a biciklizést, megmutassák annak előnyeit.  

Kerékpárosbarát Iskola cím átadása
Idén is versenyre hívta az általános iskolákat a békéscsabai önkormányzat, átadták a Kerékpárosbarát Iskola címet kedden a városházán. Fotó: Bencsik Ádám

Jelentősen bővítették a kerékpárút-hálózatot a városban

Nagy Ferenc alpolgármester hangsúlyozta: a békéscsabai önkormányzat sokat tesz azért, hogy a kerékpározás feltételeit javítsák a városban. Az elmúlt években komoly figyelmet szenteltek a kerékpárút-hálózat bővítésének, és kiemelkedő, hogy immár több mint 114 kilométernyi kerékpárforgalmi létesítmény található a városban, jelentős ez a szám ahhoz képest, hogy az úthálózat 620 kilométert tesz ki.

Kiépült a Wenckheim turista- és kerékpárút

Beszélt az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztéséről, hogy kiépült a Wenckheim turista- és kerékpárút, amely összeköti a Wenckheim család örökségét a térségben, benne a szabadkígyósi, a pósteleki és a gerlai kastéllyal, illetve amely csodás helyeken vezet keresztül. A bicikliút 2023-ban elnyerte Az év kerékpárútja címet is. 

Újabb hatalmas biciklis beruházás indul Békéscsabán

Most is zajlik egy hatalmas, 1,7 milliárd forintos projekt, a tervek szerint 2026-ban el is indulhatnak a munkálatok. Ennek keretében 4,5 kilométeren, többek között hiánypótló részeken épülnek újabb szakaszok – példaként hozta fel a Szabadság teret, a Temető sort vagy a Kazinczy utcát –, illetve 1,8 kilométeren meglévő bicikliutakat tesznek rendbe, az Orosházi úton, a Petőfi utcában, a Tulipán utcában. Kiemelte, hogy a beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá válik a közlekedés, ami fontos abban a tekintetben, hogy csökkentsék a kerékpáros balesetek számát.

Kerékpárosbarát Iskola cím átadása

Fotók: Bencsik Ádám

2000 gyermek indult útnak kerékpárral az autómentes napon

A kedden a városházán tartott rendezvényen elhangzott, hogy az autómentes napon, szeptember 22-én 2000 békéscsabai általános iskolás kerékpárral ment iskolába, majd onnan haza. A Kerékpárosbarát Iskola cím kapcsán fontos volt, hogy a diákok teljes létszámához képest mennyien pattantak nyeregbe. Figyelembe vették azonban az év közbeni kerékpáros aktivitásokat is – sokan választották osztálykirándulás helyszínének a Wenckheim kerékpárutat –, illetve azt, hogy az intézmény mennyire vesz részt a rendőrség által meghirdetett programokban.

Kiderült, melyik intézmény nyerte el idén a Kerékpárosbarát Iskola címet

A Kerékpárosbarát Iskola címért zajló versenyben

  • első lett a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
  • második a Gerlai Általános Iskola,
  • harmadik az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai intézménye.

Mellettük emléklapot és jutalmat érdemelt ki

  • a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
  • az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai intézménye,
  • a Lencsési Általános Iskola,
  • a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu