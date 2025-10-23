2 órája
Kétezer fiatal pattant nyeregbe, most kiderült, mi lett az eredménye - galériával
Az autómentes naphoz kapcsolódva idén is meghirdette az önkormányzat a békéscsabai általános iskoláknak szóló, immár hagyománnyá vált versenyét, hogy népszerűsítsék a fiatalok körében a biciklizést. Az eredményeket összesítették, több szempontot is figyelembe véve, a minap pedig a városházán átadták a Kerékpárosbarát Iskola címet.
Békéscsaba kerékpáros város, többször is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet – emlékeztetett Nagy Ferenc alpolgármester, hozzátéve, hogy az autómentes nap apropóján pedig az önkormányzat 2020 óta megszervezi a békéscsabai általános iskolák számára a Kerékpárosbarát Iskola versenyt, amelyre mindig sok intézmény jelentkezik. A cél a szemléletformálás, az, hogy népszerűsítsék a biciklizést, megmutassák annak előnyeit.
Jelentősen bővítették a kerékpárút-hálózatot a városban
Nagy Ferenc alpolgármester hangsúlyozta: a békéscsabai önkormányzat sokat tesz azért, hogy a kerékpározás feltételeit javítsák a városban. Az elmúlt években komoly figyelmet szenteltek a kerékpárút-hálózat bővítésének, és kiemelkedő, hogy immár több mint 114 kilométernyi kerékpárforgalmi létesítmény található a városban, jelentős ez a szám ahhoz képest, hogy az úthálózat 620 kilométert tesz ki.
Kiépült a Wenckheim turista- és kerékpárút
Beszélt az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztéséről, hogy kiépült a Wenckheim turista- és kerékpárút, amely összeköti a Wenckheim család örökségét a térségben, benne a szabadkígyósi, a pósteleki és a gerlai kastéllyal, illetve amely csodás helyeken vezet keresztül. A bicikliút 2023-ban elnyerte Az év kerékpárútja címet is.
Újabb hatalmas biciklis beruházás indul Békéscsabán
Most is zajlik egy hatalmas, 1,7 milliárd forintos projekt, a tervek szerint 2026-ban el is indulhatnak a munkálatok. Ennek keretében 4,5 kilométeren, többek között hiánypótló részeken épülnek újabb szakaszok – példaként hozta fel a Szabadság teret, a Temető sort vagy a Kazinczy utcát –, illetve 1,8 kilométeren meglévő bicikliutakat tesznek rendbe, az Orosházi úton, a Petőfi utcában, a Tulipán utcában. Kiemelte, hogy a beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá válik a közlekedés, ami fontos abban a tekintetben, hogy csökkentsék a kerékpáros balesetek számát.
Kerékpárosbarát Iskola cím átadásaFotók: Bencsik Ádám
2000 gyermek indult útnak kerékpárral az autómentes napon
A kedden a városházán tartott rendezvényen elhangzott, hogy az autómentes napon, szeptember 22-én 2000 békéscsabai általános iskolás kerékpárral ment iskolába, majd onnan haza. A Kerékpárosbarát Iskola cím kapcsán fontos volt, hogy a diákok teljes létszámához képest mennyien pattantak nyeregbe. Figyelembe vették azonban az év közbeni kerékpáros aktivitásokat is – sokan választották osztálykirándulás helyszínének a Wenckheim kerékpárutat –, illetve azt, hogy az intézmény mennyire vesz részt a rendőrség által meghirdetett programokban.
Kiderült, melyik intézmény nyerte el idén a Kerékpárosbarát Iskola címet
A Kerékpárosbarát Iskola címért zajló versenyben
- első lett a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
- második a Gerlai Általános Iskola,
- harmadik az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai intézménye.
Mellettük emléklapot és jutalmat érdemelt ki
- a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
- az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai intézménye,
- a Lencsési Általános Iskola,
- a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola.
