Ezt nem teszi zsebre: egyértelmű üzenetet küldtek a pofátlan biciklisnek

A Békéscsaba napjainkban Facebook-csoportban osztotta meg véleményét egy dühös helyi lakos egy kerékpárosról, aki pénteken délután, a vasútállomás felé tartva több szabályt is megszegett.

Balesetveszélyes kerékpáros az Andrássy úton. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A beszámoló szerint a bringás két autót is jobbról előzött, majd a jobbra kanyarodó sávban beállt az első helyre, de a zöld jelzés ellenére nem indult el. Amikor a mögötte álló autó rádudált, ő kezdett el mutogatni. A posztoló ezután tovább részletezte a történetet, amely egyre fordulatosabbá vált. – Elhajtottál a járdára és amikor a gyalogosoknak zöld lett, áttekertél a zebrán és elvártad az elsőbbséget– ami már végképp kiverte a biztosítékot a szemtanúnál.

A történetet a poszt egy erős mondattal zárja:

– Nos, hamarosan jön a télapó meg a Jézuska, kérj nyugodtan KRESZ könyvet ajándékba!



A bejegyzés gyorsan elindította a kommentcunamit. Sokan egyetértenek abban, hogy egyre több bringás közlekedik szabálytalanul a városban, miközben az autósok és gyalogosok viselik a következményeket.