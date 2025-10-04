október 5., vasárnap

Felháborodás

Tegnap, 8:01

Ezt nem teszi zsebre: egyértelmű üzenetet küldtek a pofátlan biciklisnek

Címkék#kerékpáros#vélemény#Békéscsaba napjainkban#üzenet

Egy lila sapkás biciklis borzolta a kedélyeket Békéscsabán. Egy helyi lakos posztban mondta el, mit gondol a veszélyes kerékpáros-mutatványról.

Beol.hu

A Békéscsaba napjainkban Facebook-csoportban osztotta meg véleményét egy dühös helyi lakos egy kerékpárosról, aki pénteken délután, a vasútállomás felé tartva több szabályt is megszegett.

Veszélyes kerékpáros
Balesetveszélyes kerékpáros az Andrássy úton. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A beszámoló szerint a bringás két autót is jobbról előzött, majd a jobbra kanyarodó sávban beállt az első helyre, de a zöld jelzés ellenére nem indult el. Amikor a mögötte álló autó rádudált, ő kezdett el mutogatni. A posztoló ezután tovább részletezte a történetet, amely egyre fordulatosabbá vált. – Elhajtottál a járdára és amikor a gyalogosoknak zöld lett, áttekertél a zebrán és elvártad az elsőbbséget– ami már végképp kiverte a biztosítékot a szemtanúnál.

A történetet a poszt egy erős mondattal zárja:
– Nos, hamarosan jön a télapó meg a Jézuska, kérj nyugodtan KRESZ könyvet ajándékba!


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A bejegyzés gyorsan elindította a kommentcunamit. Sokan egyetértenek abban, hogy egyre több bringás közlekedik szabálytalanul a városban, miközben az autósok és gyalogosok viselik a következményeket.

 

 

