október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körös-Maros Nemzeti Park

31 perce

Jeladójuk buktatta le a kerecsensólymokat, nem tudnak köddé válni

Címkék#GPS#ragadozómadár#Körös-Maros Nemzeti Park#dévaványa#kerecsensólyom

Jól megfigyelhető azoknak a ragadozómadaraknak a mozgása, melyeket idén tavasszal láttak el jeladóval. Az adatokból kitűnik, hogy a kerecsensólyom-csapat mely Békés vármegyei térségben érzi igazán jól magát.

Beol.hu

– Jól vannak és többedmagukkal Dévaványa térségében mozognak azok az idei kelésű fiatal kerecsensólymok, melyeket tavasz végén láttak el műholdas jeladóval a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján. A kerecsensólyom-csapatból tíz ragadozómadár kapott GPS-készüléket.

A kerecsensólyom-csapatot tavasz végén látták el jeladóval.
A kerecsensólyom Dévaványa környékén igazán jól érzi magát. Fotó: Szegedi Fruzsina

A kerecsensólyom-csapatot tavasz végén látták el jeladóval

Mint írják, a kerecsensólymok az első évükben sokat kóborolnak, vándorolnak, felfedező útra indulnak, keresik a későbbi, alkalmas fészkelőhelyet. Így kóborol az a tíz fiatal példány is, melyek idén kaptak jeladót az igazgatóság Dévaványai Tájegységén. Egyre több adatot sikerül gyűjtenünk mozgásukról, életvitelükről – ez is egyik célja a jeladós kutatási programnak. A jeladók napelemmel működnek, így hosszú évekig biztonsággal működhetnek.

Az elmúlt hetekben azonban nemcsak olyan egyedek mozogtak a Dévaványai-Ecsegi pusztákon, amelyeket itt láttak el jeladóval, hanem két olyan madár is tartósan ebben a térségben tartózkodik, melyek tavaly, a Hortobágyon kaptak GPS-készüléket. Az egyikük Gyomaendrőd határában, a másik pedig Körösladány és Mezőberény térségében mozog.

A kerecsensólymok az első évükben sokat kóborolnak.
A ragadozómadarak jeladói napelemmel működnek, így hosszú évekig biztonsággal működhetnek. Forrás: Körös-Maros Nemzeti Park

Mint ahogy az a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján olvasható, később, ha az északi tájakon jelentős lehűlés és havazás lesz, az ottani kerecsensólymok is délebbre mozdulnak majd. Ekkor számítani lehet arra, hogy a Dévaványai-Ecsegi pusztákon is jelentősebb számban bukkannak fel.

Különleges állatok jelentek meg

Nemrégiben hegyvidéki állatok jelentek meg a Körös-Maros Nemzeti Park területén. A különleges állatokra amatőr természetbúvárok lettek figyelmesek.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu