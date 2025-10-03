Jeladójuk buktatta le a kerecsensólymokat, nem tudnak köddé válni

– Jól vannak és többedmagukkal Dévaványa térségében mozognak azok az idei kelésű fiatal kerecsensólymok, melyeket tavasz végén láttak el műholdas jeladóval a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján. A kerecsensólyom-csapatból tíz ragadozómadár kapott GPS-készüléket.

A kerecsensólyom Dévaványa környékén igazán jól érzi magát. Fotó: Szegedi Fruzsina

A kerecsensólyom-csapatot tavasz végén látták el jeladóval

Mint írják, a kerecsensólymok az első évükben sokat kóborolnak, vándorolnak, felfedező útra indulnak, keresik a későbbi, alkalmas fészkelőhelyet. Így kóborol az a tíz fiatal példány is, melyek idén kaptak jeladót az igazgatóság Dévaványai Tájegységén. Egyre több adatot sikerül gyűjtenünk mozgásukról, életvitelükről – ez is egyik célja a jeladós kutatási programnak. A jeladók napelemmel működnek, így hosszú évekig biztonsággal működhetnek.

Az elmúlt hetekben azonban nemcsak olyan egyedek mozogtak a Dévaványai-Ecsegi pusztákon, amelyeket itt láttak el jeladóval, hanem két olyan madár is tartósan ebben a térségben tartózkodik, melyek tavaly, a Hortobágyon kaptak GPS-készüléket. Az egyikük Gyomaendrőd határában, a másik pedig Körösladány és Mezőberény térségében mozog.

A ragadozómadarak jeladói napelemmel működnek, így hosszú évekig biztonsággal működhetnek. Forrás: Körös-Maros Nemzeti Park

Mint ahogy az a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján olvasható, később, ha az északi tájakon jelentős lehűlés és havazás lesz, az ottani kerecsensólymok is délebbre mozdulnak majd. Ekkor számítani lehet arra, hogy a Dévaványai-Ecsegi pusztákon is jelentősebb számban bukkannak fel.

