Széchenyi-liget

1 órája

Közel 100 éves képeslap került elő

Címkék#bélyeg#Széchenyi-liget#képeslap#pavilon#múltidéző

Legújabb múltidézőnkben a csabai Széchenyi ligetbe kirándulunk.

Beol.hu

Békéscsaba egyik legkedveltebb pihenőhelye, a Széchenyi-liget, már évtizedekkel ezelőtt is a város lakóinak kedvelt találkozóhelye volt. A 20-as évek hangulatát idézi az a régi képeslap, amelyen a ligeti pavilon látható egy különleges részlettel: az előtérben elhelyezkedő pálmafával. Ez a pálma nemcsak a kompozíció dísze, de a kép keletkezésének idejére is árulkodó nyomot hagy.

A 20-as évek Széchenyi ligetje Forrás: Békéscsaba Anno Facebook-oldal

A képeslap hátulján található 1000 koronás bélyeg alapján biztosan megállapítható, hogy a felvétel 1924 után készült – ezt az értékű bélyeget ugyanis abban az évben bocsátották ki - olvasható a Békéscsaba Anno Facebook-oldal

Ha Önnek is vannak olyan régi felvételei, amit szívesen megosztana másokkal, küldje el leírással együtt a [email protected] címre!

Nézze meg korábbi múltidéző cikkeinket is!

