Bűzös lett a konyha? Ezekkel a filléres trükkökkel azonnal megszűnik a szag!

Néhány házi praktika könnyen segíthet, hogy többé ne legyen gond a sütés vagy fűzés utáni kellemetlen szag a konyhában. Pár filléres trükkel pillanatok alatt friss levegőt varázsolhatunk otthonunkba, így a főzés öröm maradhat.

Főzés közben könnyen kialakulhat kellemetlen szag a konyhában. Illusztráció: Shutterstock

Ezekkel a trükkökkel könnyen eltüntethető a kellemetlen szag a konyhában

Forraljunk és gőzöljünk

Citromforralás – a természetes illatosító: vágjunk félbe egy citromot, dobjuk forró vízbe, és hagyjuk tíz percig gyöngyözni. A gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat, ráadásul friss, citrusos illatot áraszt. Egy kanál szódabikarbóna tovább fokozza a hatást.

vágjunk félbe egy citromot, dobjuk forró vízbe, és hagyjuk tíz percig gyöngyözni. A gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat, ráadásul friss, citrusos illatot áraszt. Egy kanál szódabikarbóna tovább fokozza a hatást. Ecetes gőzölés: tegyünk egy fél csésze ecetet és egy csésze vizet egy fazékba, majd forraljuk néhány percig. A levegőbe jutó sav semlegesíti a legmakacsabb szagokat is.

Szódabikarbóna vagy ecet éjszakára

Egy tálka szódabikarbóna vagy ecet az asztalon néhány óra alatt képes lehet minden szagot elnyelni.

Tisztítsuk meg a mosogatót

Sokszor a lefolyó a bűnös – öntsünk bele forró vizet, egy kis szódabikarbónát és ecetet, hogy megszűnjön a kellemetlen szag.

Főzzünk illatos potpourrit

Almahéj, narancshéj, fahéj, szegfűszeg – egy kis vízben forralva nemcsak semlegesítik az ételszagot, de otthonos illatot is teremtenek.

Szénszűrős fröccsenésgátló

Aki gyakran süt halat vagy bacont, jól jár egy aktívszenes fröccsenésgátlóval: felfogja a zsírcseppeket és elnyeli a szagokat is.

Kávéillat, ami elnyel és frissít

Néhány tálka frissen őrölt kávé a konyhapulton nemcsak kellemes illatot áraszt, de a szagokat is magába szívja.

Fagyasztott komposzt

A komposztálás környezetbarát megoldás, de járhat szagokkal. Ha a komposztgyűjtőt a fagyasztóban tartjuk, a hideg gátolja a szagképződést és a rovarokat is távol tartja.

Szellőztessünk időben

A legegyszerűbb módszer sokszor a leghatékonyabb: főzés közben nyissunk ablakot, vagy kapcsoljuk be a páraelszívót.

Légszűrő készülék

Ha nem akar semmi működni, akkor érdemes lehet beszerezni egy légszűrő készüléket. Egy kompakt légtisztító nemcsak a port és pollent, hanem a főzési szagokat is kiszűri.

