Közlekedés

42 perce

Sokan nem tudják, de akár matrica nélkül is autózhatunk a pályán – itt van minden tudnivaló

Címkék#használatidíj#személygépkocsi#útszakaszok#autópályamatrica

A használatidíj-köteles útszakaszokra teljes vagy részleges díjmentesség is járhat. Kevesen tudják, de a nagycsaládosok is jogosultak a kedvezményes autópályamatrica igénybevételére.

Bátori Attila

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. weboldalán megjelent tájékoztató szerint igényelhető kedvezményes autópályamatrica.

Kedvezményes autópályamatrica az autón. Illusztráció.
Kedvezményes autópályamatrica:  sokan nem is tudják, hogy olcsóbban utazhatnak. Fotó: Bús Csaba/baon.hu

Kedvezményes autópályamatrica nagycsaládosoknak

Bizonyos személyek akár autópályamatrica nélkül is mehetnek a használatidíj-köteles útszakaszokokon, de jelentős könnyítést élvezhetnek 

  • a nagycsaládosok és
  • a mozgáskorlátozottak is.

Előzetes bejelentést követően a D2 díjkategóriába tartozó, nagyobb, hétüléses személygépkocsijukkal elegendő D1 kategóriájú e-matricát váltaniuk, így alacsonyabb díj mellett használhatják a fizetős úthálózatot.

Kedvezményes autópályamatrica: kiknek jár pontosan?

A részleges díjmentesség azoknak jár, akik legalább három gyermek után családi pótlékban részesülnek, valamint a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személyeknek és közeli hozzátartozóiknak. A kedvezmény tehát nemcsak az érintett személyt, hanem a vele egy háztartásban élő családtagokat is megilleti, ha ők a gépjármű tulajdonosai vagy üzembentartói – írja a nemzetiutdij.hu.

Csak nyilvántartásba vett járműre érvényes a részleges díjmentesség

Fontos, hogy a részleges díjmentesség kizárólag arra a gépjárműre vonatkozik, amelyet az üzembentartó bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett. A kedvezmény időtartama pedig addig tart, amíg a jármű a rendszerben részleges mentességre jogosultként szerepel.

Hogyan igényelhető a kedvezményes autópályamatrica?

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. weboldalán megjelent tájékoztató alapján a jogosultság érvényesítéséhez egy kérelmet kell benyújtani bármely járási hivatalban vagy kormányablakban. Az eljárás során szükség van a jogosultságot igazoló dokumentumokra, például családi pótlék igazolásra vagy mozgáskorlátozott parkolási engedélyre. A bejelentést követően a kedvezmény automatikusan érvényesül az adott járműre.

Kik utazhatnak díjmentesen?

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 2. §-a meghatározza határozza meg azoknak a a körét, amelyeknek nem kell díjat fizetni.

 

