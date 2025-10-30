október 30., csütörtök

Magyar Honvédség

18 perce

Ezért lepték el katonák Békéscsaba főterét

Katonákra lettek figyelmesek olvasóink Békéscsabán. Utánajártunk, hogy miért látták őket többen a főtéren.

Beol.hu
Közel 100 katona lepte el Békéscsaba főterét

Pénteken 11 órától ünnepélyes keretek között tesz esküt a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezredének, augusztus 25-én a Békéscsabára és Tatára bevonult katonai állománya. Ennek főpróbáját láthatták csütörtökön a Békéscsaba főterén sétálók.

 

 

