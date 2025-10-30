Magyar Honvédség
3 órája
Ezért lepték el katonák Békéscsaba főterét
Katonákra lettek figyelmesek olvasóink Békéscsabán. Utánajártunk, hogy miért látták őket többen a főtéren.
Közel 100 katona lepte el Békéscsaba főterét
Pénteken 11 órától ünnepélyes keretek között tesz esküt a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezredének, augusztus 25-én a Békéscsabára és Tatára bevonult katonai állománya. Ennek főpróbáját láthatták csütörtökön a Békéscsaba főterén sétálók.
A katonai eskütétel miatt pénteken forgalmi korlátozások várhatók
- A Szent István téri parkoló öblöt lezárva találja 2025. október 30. (csütörtök)19.00-tól 2025. október 31. 15.00-ig
- A József Attila utca lezárják 2025. október 31. (péntek) 7.00-tól a rendezvény végéig
- A kerékpáros forgalom korlátozásra kerül a Szent Istvánt tér és Andrássy út kereszteződésénél, a József Attila utcán és a Szent István téren az ünnepség idején, 2025. október 31. (péntek) 10.00 és 13.00 között)
- A Szent István tér – Justh Gyula utca szakaszra az ünnepség ideje (2025. október 31. 10.00 és 13.00 között) alatt nem tud behajtani!
- A Szent István tér – Szabadság tér szakaszt az ünnepség ideje alatt (2025. október 31., péntek, 10.00 és 13.00 között) szintén elzárják a forgalom elől.
