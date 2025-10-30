október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Honvédség

3 órája

Ezért lepték el katonák Békéscsaba főterét

Címkék#esküt#Dombay Miksa 4 Területvédelmi Ezredének#Magyar Honvédség#főpróba#állomány

Katonákra lettek figyelmesek olvasóink Békéscsabán. Utánajártunk, hogy miért látták őket többen a főtéren.

Beol.hu
Ezért lepték el katonák Békéscsaba főterét

Közel 100 katona lepte el Békéscsaba főterét

Pénteken 11 órától ünnepélyes keretek között tesz esküt a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezredének, augusztus 25-én a Békéscsabára és Tatára bevonult katonai állománya. Ennek főpróbáját láthatták csütörtökön a Békéscsaba főterén sétálók.

A katonai eskütétel miatt pénteken forgalmi korlátozások várhatók

  • A Szent István téri parkoló öblöt lezárva találja 2025. október 30. (csütörtök)19.00-tól 2025. október 31. 15.00-ig
  • A József Attila utca lezárják 2025. október 31. (péntek) 7.00-tól a rendezvény végéig
  • A kerékpáros forgalom korlátozásra kerül a Szent Istvánt tér és Andrássy út kereszteződésénél, a József Attila utcán és a Szent István téren az ünnepség idején, 2025. október 31. (péntek) 10.00 és 13.00 között)
  • A Szent István tér – Justh Gyula utca szakaszra az ünnepség ideje (2025. október 31. 10.00 és 13.00 között) alatt nem tud behajtani!
  • A Szent István tér – Szabadság tér szakaszt az ünnepség ideje alatt (2025. október 31., péntek, 10.00 és 13.00 között) szintén elzárják a forgalom elől.

További részletek Békéscsaba Facebook oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu