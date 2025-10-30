Így tervezze a péntekjét, ha Békéscsaba belvárosában lenne dolga

A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred szervezésében katonai eskütételt szerveznek pénteken Békéscsaba belvárosában, ünnepségek is lesznek.

Komoly lezárások várhatók a katonai eskütétel és az ünnepségek miatt, és a buszok sem kanyarodnak be egy ideig a Szabadság térre. Fotó: MW

A katonai eskütétel miatt forgalomkorlátozások várhatók

A rendezvények miatt lesz több forgalomkorlátás, amelyek érintik bizonyos időszakokban

a Szent István téri parkolókat,

a József Attila utcát,

a Szent István tér és az Andrássy út kereszteződését,

a Szent István tér Szabadság tér felőli részét,

a Szent István tér Justh Gyula utca felőli részét

– ismertették Békéscsaba közösségi oldalán.

Kimarad a buszok számára a Szabadság téri megálló

Most pedig közölték Békéscsaba Facebook-oldalán, hogy nem csak az autósoknak és a kerékpárosoknak kell számítaniuk lezárásokra. Azoknak is, akik busszal közlekednek. Ugyanis a buszközlekedés ugyancsak megváltozik ünnepségek miatt,

előbb 11.30 és 12.30 között,

majd 13.55 és 15.00 között

terelve közlekednek a buszok. Mindez azt jelenti, hogy a 7F, a 74A, a 74B érintett járatai számára kimarad a Szabadság téri megálló, az utasok a Haán Lajos utcai megállóban tudnak fel- és leszállni.