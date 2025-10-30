45 perce
Így tervezze a péntekjét, ha Békéscsaba belvárosában lenne dolga
Komoly lezárások lesznek a békési vármegyeszékhelyen. Nem csak forgalomkorlátozások várhatók, a buszok is máshogy közlekednek majd a katonai eskütétel, az ünnepségek miatt. Íme, hogy mire kell számítani Békéscsaba belvárosában pénteken.
A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred szervezésében katonai eskütételt szerveznek pénteken Békéscsaba belvárosában, ünnepségek is lesznek.
A katonai eskütétel miatt forgalomkorlátozások várhatók
A rendezvények miatt lesz több forgalomkorlátás, amelyek érintik bizonyos időszakokban
- a Szent István téri parkolókat,
- a József Attila utcát,
- a Szent István tér és az Andrássy út kereszteződését,
- a Szent István tér Szabadság tér felőli részét,
- a Szent István tér Justh Gyula utca felőli részét
– ismertették Békéscsaba közösségi oldalán.
Kimarad a buszok számára a Szabadság téri megálló
Most pedig közölték Békéscsaba Facebook-oldalán, hogy nem csak az autósoknak és a kerékpárosoknak kell számítaniuk lezárásokra. Azoknak is, akik busszal közlekednek. Ugyanis a buszközlekedés ugyancsak megváltozik ünnepségek miatt,
- előbb 11.30 és 12.30 között,
- majd 13.55 és 15.00 között
terelve közlekednek a buszok. Mindez azt jelenti, hogy a 7F, a 74A, a 74B érintett járatai számára kimarad a Szabadság téri megálló, az utasok a Haán Lajos utcai megállóban tudnak fel- és leszállni.
Fehér krizantém a temetők királynője – Mindenszentek idején hódít - galériával