október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lezárások

2 órája

Így tervezze a péntekjét, ha Békéscsaba belvárosában lenne dolga

Címkék#József Attila utca#Szabadság tér#forgalomkorlátás#ünnepségek busz#Szent István tér#eskütétel

Komoly lezárások lesznek a békési vármegyeszékhelyen. Nem csak forgalomkorlátozások várhatók, a buszok is máshogy közlekednek majd a katonai eskütétel, az ünnepségek miatt. Íme, hogy mire kell számítani Békéscsaba belvárosában pénteken.

Licska Balázs

A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred szervezésében katonai eskütételt szerveznek pénteken Békéscsaba belvárosában, ünnepségek is lesznek. 

Komoly lezárások lesznek a katonai eskütétel miatt
Komoly lezárások várhatók a katonai eskütétel és az ünnepségek miatt, és a buszok sem kanyarodnak be egy ideig a Szabadság térre. Fotó: MW

A katonai eskütétel miatt forgalomkorlátozások várhatók

A rendezvények miatt lesz több forgalomkorlátás, amelyek érintik bizonyos időszakokban

  • a Szent István téri parkolókat,
  • a József Attila utcát,
  • a Szent István tér és az Andrássy út kereszteződését,
  • a Szent István tér Szabadság tér felőli részét,
  • a Szent István tér Justh Gyula utca felőli részét

– ismertették Békéscsaba közösségi oldalán.

Kimarad a buszok számára a Szabadság téri megálló

Most pedig közölték Békéscsaba Facebook-oldalán, hogy nem csak az autósoknak és a kerékpárosoknak kell számítaniuk lezárásokra. Azoknak is, akik busszal közlekednek. Ugyanis a buszközlekedés ugyancsak megváltozik ünnepségek miatt,

  • előbb 11.30 és 12.30 között,
  • majd 13.55 és 15.00 között

terelve közlekednek a buszok. Mindez azt jelenti, hogy a 7F, a 74A, a 74B érintett járatai számára kimarad a Szabadság téri megálló, az utasok a Haán Lajos utcai megállóban tudnak fel- és leszállni.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu