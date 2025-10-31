1 órája
Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériával
Egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, lobogott a csapatzászló Békéscsabán, a Szent István téren pénteken. A katonai eskütétel során mintegy százan tettek fogadalmat, ők a jövőben, a békéscsabai és a tatai, tízhetes kiképzésüket követően a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország több alakulatánál. A rendezvény keretében a Szabadság téren a 101. császári és királyi gyalogezred emlékművénél is megemlékezést tartottak.
Megérkezett a csapatzászló a Szent István térre, egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, majd esküt tett az a mintegy száz katona, akik korábban Békéscsabára és Tatára vonultak be, és teljesítették a tízhetes kiképzést. Ők a jövőben a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország különböző alakulatainál. A katonai eskütétel során megfogadták, hogy Magyarországot híven szolgálják, hűséges honvédek lesznek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával és betartatásával, akár az életük árán is megvédik.
A haza szolgálatát fogadták meg a katonai eskütétel során
Ez a pillanat egy egész életre szóló jelentőséggel bír – hangsúlyozta beszédében Szűcs Imre ezredes. A Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnokhelyettese azt mondta az esküt tett katonáknak, hogy a legnemesebb feladatra, a haza szolgálatára tettek fogadalmat. Felhívta a figyelmet, hogy az eskü, amelyet tettek, nem csak szavakból áll, az esküvel kinyilvánították hűségüket, becsületüket, Magyarország iránti elkötelezettségüket.
A szerződéses katonák készen állnak a haza védelmére
Felelevenítette, hogy a katonák augusztusban vonultak be Békéscsabán és Tatán, majd megkezdték kiképzésüket, és hogy a tíz hét során megszerezték a szükséges ismereteket. Immár nemcsak kiképzett emberek, hanem szerződéses katonák, akik készek a haza védelmére. Olyan férfiak és nők, akik tudatosan választották ezt a szolgálatot. Bizonyították, hogy készek helyt állni, és hangsúlyozta, hogy a becsület, a kötelesség, a haza mindennek az alapja.
Katonai eskütétel BékéscsabánFotók: Lehoczky Péter
Történelmi fejlődésen ment keresztül a Magyar Honvédség
Szűcs Imre ezredes kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a Magyar Honvédség történelmi fejlődésen ment keresztül. Több ezren csatlakoztak tartalékos katonaként vagy vállalták szerződéses katonaként a haza védelmét. Úgy véli, hogy a hazaszeretet és a szolgálat iránti elkötelezettség újra élő erő a magyar társadalomban. A biztosítékot Magyarország védelmére
- a modern technika,
- és a korszerű infrastruktúra mellett
- az elhivatott katonák jelentik.
A 101-esek példát mutattak helytállásból, kitartásból, hazaszeretetből
A katonai eskütétel után a katonák díszmenetben indultak a Szent István térről a Szabadság térre, a 101. császári és királyi gyalogezred tiszteletére emelt emlékműhöz. A megemlékezés során elhangzott, hogy a 101-esek az első világháború során hűséggel és bátorsággal szolgálták a hazát, példát mutattak helytállásból, kitartásból és hazaszeretetből.
A 101. gyalogezredet 1883-ban alapították, rá tíz évre kapott zászlót
A helytállás, a hősiesség, az önfeláldozó hazaszeretet és a katonai erények előtt hajtanak fejet – hangsúlyozta beszédében dr. Rákóczi Attila. A Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság általános elnökhelyettese felelevenítette, hogy a 101. császári és királyi gyalogezredet 1883-ban alapították, zászlaját 1893-ban szentelték fel, a zászlóanya pedig a leggazdagabb árva, gróf Wenckheim Krisztina lett.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
52 hónap szolgálat után tértek vissza Békéscsabára a sárgarigók
A 101-esek 1914. augusztus 2-án vonultak be, és 30-án át is estek a tűzkeresztségen Galíciában. A sárgarigóknak is nevezett katonák több fényes győzelmet arattak, igaz, súlyos veszteségeket is szenvedtek, helytálltak az orosz és az olasz fronton egyaránt, és nem morzsolódtak fel. 52 hónap szolgálat után, 1918. november 16-án, fegyelmezetten tértek haza Békéscsabára. Igazi hősök voltak, és ha kellett, akkor az életüket áldozták a haza oltárán.
Nem adják ingyen a biztonságot, a szabadságot, a függetlenséget
Magyarország biztonságos ország a veszélyek korában is, és a biztonságot, a szabadságot, a függetlenséget nem adják ingyen – hangsúlyozta. Felértékelődött a honvédelem szerepe. Amelyik ország nem tudja megvédeni a határait, az állampolgárait, az nem ország többé. Kiemelte, hogy erős honvédség nélkül nincs erős Magyarország, és hangsúlyozta, Magyarország a béke pártján áll.