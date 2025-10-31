Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériával

Megérkezett a csapatzászló a Szent István térre, egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, majd esküt tett az a mintegy száz katona, akik korábban Békéscsabára és Tatára vonultak be, és teljesítették a tízhetes kiképzést. Ők a jövőben a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország különböző alakulatainál. A katonai eskütétel során megfogadták, hogy Magyarországot híven szolgálják, hűséges honvédek lesznek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával és betartatásával, akár az életük árán is megvédik.

A katonai eskütétel során Békéscsabán, a Szent István téren mintegy száz honvéd tett fogadalmat. Fotó: Lehoczky Péter

A haza szolgálatát fogadták meg a katonai eskütétel során

Ez a pillanat egy egész életre szóló jelentőséggel bír – hangsúlyozta beszédében Szűcs Imre ezredes. A Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnokhelyettese azt mondta az esküt tett katonáknak, hogy a legnemesebb feladatra, a haza szolgálatára tettek fogadalmat. Felhívta a figyelmet, hogy az eskü, amelyet tettek, nem csak szavakból áll, az esküvel kinyilvánították hűségüket, becsületüket, Magyarország iránti elkötelezettségüket.

A szerződéses katonák készen állnak a haza védelmére

Felelevenítette, hogy a katonák augusztusban vonultak be Békéscsabán és Tatán, majd megkezdték kiképzésüket, és hogy a tíz hét során megszerezték a szükséges ismereteket. Immár nemcsak kiképzett emberek, hanem szerződéses katonák, akik készek a haza védelmére. Olyan férfiak és nők, akik tudatosan választották ezt a szolgálatot. Bizonyították, hogy készek helyt állni, és hangsúlyozta, hogy a becsület, a kötelesség, a haza mindennek az alapja.