Sárga foltokban virágszőnyeg díszíti ezeket a helyeket

Az ürmös pusztákon a magyar sóvirág még továbbra is lilán virágzik, máshol, a szárazabb gyepeken pedig a gyújtoványfüvek, egyes ökörfarkkóró-fajok és a mezei katáng színesíti a tájat. Mostanra a mélyebb, nedvesebb rétek, mocsárfoltok is kiszáradtak, ezeken a helyeken két növény – a réti peremizs és a csombormenta – virágzik ebben az időszakban, például a kardoskúti puszta területén.

Ez a réti peremizs. Fotó: Palcsek Isvtán

A réti peremizs őshonos növény, még ősszel is gyönyörködhetünk szép, élénksárga virágaiban. Régen a népi gyógyászatban tüdőbetegségekre, nyákoldásra használták. A szintén őshonos csombormenta is a nedves rétek jellemző növénye, júniustól az őszi időszakig virágzik.