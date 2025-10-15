október 15., szerda

Virágzó puszta

4 órája

Sárga foltokban virágszőnyeg díszíti ezeket a helyeket

Címkék#peremizs#sóvirág#virágszőnyeg

Kiégett pusztaság – a trópusi forróság, a szárazság megtette hatását. A kardoskúti puszta térségében még most is láthatunk virágzó növényeket, főként réti peremizseket és csombormentákat.

Csete Ilona

Az ürmös pusztákon a magyar sóvirág még továbbra is lilán virágzik, máshol, a szárazabb gyepeken pedig a gyújtoványfüvek, egyes ökörfarkkóró-fajok és a mezei katáng színesíti a tájat. Mostanra a mélyebb, nedvesebb rétek, mocsárfoltok is kiszáradtak, ezeken a helyeken két növény – a réti peremizs és a csombormenta – virágzik ebben az időszakban, például a kardoskúti puszta területén.

réti peremizs
Ez a réti peremizs. Fotó: Palcsek Isvtán

A réti peremizs őshonos növény, még ősszel is gyönyörködhetünk szép, élénksárga virágaiban. Régen a népi gyógyászatban tüdőbetegségekre, nyákoldásra használták. A szintén őshonos csombormenta is a nedves rétek jellemző növénye, júniustól az őszi időszakig virágzik.

 

 

