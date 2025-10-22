1 órája
Gyuláról az űrbe: Kapu Tibor kísérleteit próbálták ki – galériával, videóval
„Űrutazáson” vehettek részt a napokban a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium diákjai. Az UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” című program keretében a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy megismételjék azokat a kísérleteket, amelyeket Kapu Tibor is elvégzett oktatási céllal a 2025-ös űrmissziója során.
A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium is csatlakozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Hunor-program közös „UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” fizikai kísérletek Földön és Űrben programjához, aminek keretén belül a diákok lehetőséget kaptak azon kísérletek megismétlésére, melyeket Kapu Tibor is elvégzett oktatási céllal a 2025-ös űrmissziója során – tájékoztatta szerkesztőségünket Zámori Ida. Az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója elmondta, az egyetem a program keretében lehetőséget biztosított arra, hogy egy pályázat részeként diákjaik megtekinthessék Kapu Tibor oktatási célra készült felvételeit és kísérleteit, sőt azokat a fiatalok el is végezhették, illetve megtapasztalhatták, hogy milyen a gravitációs erőben megvalósítani egy-egy kísérletet, ahogy azt is, hogy mi történik, ha megszűnik ez az erő. Az eszközöket a felsőoktatási intézmény biztosította, és a laikusok számára is érdekes kísérletek zajlottak Bagosi Róbert Krisztián fizikai szakos pedagógus vezetésével, aki közérthetően, érdekesen magyarázta el a kísérletek hátterét.
Kapu Tibor kísérleteit ismételték meg
Zámori Ida kérdésünkre elmondta, nagyon sokan érdeklődtek a lehetőség iránt, valamennyi évfolyamból vettek részt diákok a tanórán kívüli foglalkozáson.
– Természetesen Kapu Tibor és az általa képviselt tudás és tudomány nagyon vonzó, de a jelentkezők száma is láttatja, hogy mennyire fontosak a természettudományok a fiatalok számára. A Nemzeti Tudósképző Akadémiával kötött megállapodás a biológia és a kémiai vonalat erősíti, a csütörtöki foglalkozás pedig a fizikáét – tette hozzá.
A kísérletek pedig nagyon változatosak voltak:
- Mágneses kisautó (Fridge rover) - Miért mászik meg egyes felületeket?
- Csavaros gravitáció - A „g”, vagy annak hiányának kimutatása
- Gravirugó (Slinky rugó) - A hullámok tánca
- Pingpong labda - Merül vagy nem merül?
- Nem várt fordulat - Tömegközéppont/Dzsanyibekov effektus
- Folyadék (víz) lencse - Fókuszban a víz
- Együtt vagy külön? - Bernoulli-effektus
- Együtt vagy külön? - Összekapaszkodó lágy cellák
- Szappanhártya - Lágy cella
Ahogy említettük, a kísérletek elvégzése során levetítették a Kapu Tibor által a Nemzetközi Űrállomáson elvégzett kísérletek felvételét. Így össze lehetett hasonlítani a földi- és a gravitáció nélküli állapotban végzett kísérleteket.
UNIverZOOM GyulánFotók: Dinya Magdolna
Vonzóak a természettudományok
A főigazgató elmondta, a diákjaik mindig motiváltak és érdeklődnek az ilyen lehetőségek iránt is.
– Gimnáziumunk – kiváló kollégáink munkájának eredményeként nagyon komoly természettudományos képzést biztosít a fiatalok számára, amihez korszerű eszközrendszer csatlakozik a Gyulai Tankerületi Központ támogatásával – hangsúlyozta. – Az Öveges labor, illetve a Nemzeti Tudósképző Akadémia bemutatóterme egyaránt ezt a célt szolgálja. Ennek következtében a gimnázium felvételiző diákjai között az orvosi-egészségügyi pálya a harmadik legnépszerűbb; a harmadik legtöbb diákot ezekre a szakokra veszik fel, csak a gazdasági és bölcsészettudományi irány előzi meg ezeket az egyetemi képzéseket.
