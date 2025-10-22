Gyuláról az űrbe: Kapu Tibor kísérleteit próbálták ki – galériával, videóval

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium is csatlakozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Hunor-program közös „UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” fizikai kísérletek Földön és Űrben programjához, aminek keretén belül a diákok lehetőséget kaptak azon kísérletek megismétlésére, melyeket Kapu Tibor is elvégzett oktatási céllal a 2025-ös űrmissziója során – tájékoztatta szerkesztőségünket Zámori Ida. Az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója elmondta, az egyetem a program keretében lehetőséget biztosított arra, hogy egy pályázat részeként diákjaik megtekinthessék Kapu Tibor oktatási célra készült felvételeit és kísérleteit, sőt azokat a fiatalok el is végezhették, illetve megtapasztalhatták, hogy milyen a gravitációs erőben megvalósítani egy-egy kísérletet, ahogy azt is, hogy mi történik, ha megszűnik ez az erő. Az eszközöket a felsőoktatási intézmény biztosította, és a laikusok számára is érdekes kísérletek zajlottak Bagosi Róbert Krisztián fizikai szakos pedagógus vezetésével, aki közérthetően, érdekesen magyarázta el a kísérletek hátterét.

Az érdekes programon Kapu Tibor kísérleteit ismételték meg a diákok. Fotó: Dinya Magdolna

Kapu Tibor kísérleteit ismételték meg

Zámori Ida kérdésünkre elmondta, nagyon sokan érdeklődtek a lehetőség iránt, valamennyi évfolyamból vettek részt diákok a tanórán kívüli foglalkozáson.

– Természetesen Kapu Tibor és az általa képviselt tudás és tudomány nagyon vonzó, de a jelentkezők száma is láttatja, hogy mennyire fontosak a természettudományok a fiatalok számára. A Nemzeti Tudósképző Akadémiával kötött megállapodás a biológia és a kémiai vonalat erősíti, a csütörtöki foglalkozás pedig a fizikáét – tette hozzá.

A kísérletek pedig nagyon változatosak voltak:

Mágneses kisautó (Fridge rover) - Miért mászik meg egyes felületeket?

Csavaros gravitáció - A „g”, vagy annak hiányának kimutatása

Gravirugó (Slinky rugó) - A hullámok tánca

Pingpong labda - Merül vagy nem merül?

Nem várt fordulat - Tömegközéppont/Dzsanyibekov effektus

Folyadék (víz) lencse - Fókuszban a víz

Együtt vagy külön? - Bernoulli-effektus

Együtt vagy külön? - Összekapaszkodó lágy cellák

Szappanhártya - Lágy cella

Ahogy említettük, a kísérletek elvégzése során levetítették a Kapu Tibor által a Nemzetközi Űrállomáson elvégzett kísérletek felvételét. Így össze lehetett hasonlítani a földi- és a gravitáció nélküli állapotban végzett kísérleteket.